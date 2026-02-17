58 % des enseignants affirment que l'utilisation de l'IA par les élèves pour sous traiter leurs devoirs scolaires a un effet négatif sur leur apprentissage, selon une étude Epson

Selon une nouvelle étude Epson, 58 % des enseignants s'accordent à dire que l'utilisation de l'IA par les élèves pour réaliser leurs devoirs scolaires a un effet négatif sur leur apprentissage. En France, près des trois quarts (74 %) sont convaincus que les ressources pédagogiques traditionnelles permettent d'acquérir les bases de la lecture, de l'écriture et du calcul. En outre, 54 % des enseignants Français affirment que cela conduit à une baisse des résultats aux examens, car sans l'IA, les élèves ont du mal à obtenir de bons résultats. Il est important de noter que les enseignants ne demandent pas l'abandon de la technologie, mais ils affirment clairement que les bases doivent passer en premier.
En 2024, un rapport a montré que la plupart des jeunes utilisent l'IA générative comme ChatGPT parce qu'ils manquent de compétences cognitives et ont moins de chances de réussir dans la vie. De nombreux outils d'IA comme ChatGPT et Gemini sont devenus des éléments essentiels de la vie des étudiants, et ils sont utilisés pour améliorer l'apprentissage. Cependant, les étudiants qui utilisent l'IA sont moins productifs, mais l'IA générative encourage la tricherie et rend les étudiants paresseux et incompétents.
Selon une nouvelle étude Epson, 58 % des enseignants s'accordent à dire que l'utilisation de l'IA par les élèves pour réaliser leurs devoirs scolaires a un effet négatif sur leur apprentissage. L'étude révèle que trois quarts des enseignants Français (75 %) ont remarqué que les élèves utilisaient des outils d'IA pour les aider dans leurs travaux scolaires et leurs devoirs. En outre, 60 % sont d'accord pour dire que l'utilisation de l'IA pour faire leurs devoirs permet aux élèves de contourner leur propre éducation et 73 % s'inquiètent du fait qu'une dépendance excessive à l'IA réduit la capacité des élèves à repérer les fausses informations et à penser de manière critique.
À leur tour, 54 % des enseignants Français affirment que cela conduit à une baisse des résultats aux examens, car sans l'IA, les élèves ont du mal à obtenir de bons résultats. Il est important de noter que les enseignants ne demandent pas l'abandon de la technologie, mais ils affirment clairement que les bases doivent passer en premier. 61 % souhaitent que l'accent soit davantage mis sur les ressources traditionnelles telles que les feuilles de travail et les manuels scolaires, car près des trois quarts (74 %) estiment que celles-ci restent essentielles pour garantir la maîtrise des bases en lecture, écriture et calcul.
Pourtant, un rapport de 2024 a révélé que les élèves utilisent ChatGPT pour leurs devoirs et les enseignants utilisent ChatGPT pour les corriger. Selon le rapport, lun des nouveaux professeurs dinformatique de luniversité de Harvard est un chatbot. Il intervient comme assistant pour le cours introductif dalgorithmes et de développement web dénommé CS50. Cest un des exemples de mise à contribution de lintelligence artificielle dans la formation des futurs intervenants de la filière du développement de logiciels.
L'étude Epson a également révélé que 61 % des enseignants estiment que les élèves apprennent mieux sur papier que sur écran, et 66 % affirment que les méthodes traditionnelles constituent la base d'un apprentissage tout au long de la vie. Les experts universitaires partagent cet avis. Le Dr Lili Yu, de la faculté des sciences psychologiques de l'université Macquarie en Australie, déclare : « La compréhension diminue lorsque nous utilisons un écran pour lire des textes riches en informations, comme un manuel scolaire. »
« C'est pourquoi les outils pratiques sont importants », explique Fabio Girotto, Epson Europe. « Les imprimantes dans les écoles permettent aux élèves d'accéder à des supports papier qui renforcent ces bases et de s'y intéresser. » En France, 54 % des enseignants sont d'accord, affirmant que les imprimantes sont un élément essentiel de l'éducation et indispensables pour aider les élèves à apprendre à partir de supports traditionnels (41 %).
Cependant, près d'un tiers déclarent ne pas disposer d'un nombre suffisant d'imprimantes dans leur établissement pour fournir des ressources papier chaque fois que cela est nécessaire. En outre, 68 % estiment que les décideurs politiques devraient tenir compte des imprimantes lorsqu'ils prennent des décisions visant à améliorer les résultats scolaires. Il est important de noter que la majorité (78 %) des enseignants s'accordent à dire que l'IA a un rôle important à jouer dans l'éducation, mais qu'elle doit être utilisée avec prudence. Ainsi, 88 % estiment qu'il faut trouver un équilibre prudent entre les technologies numériques et le papier et le crayon.
Un rapport de 2025 montre notamment que les élèves disposent aujourdhui doutils puissants pour les assister dans leurs devoirs, de la correction grammaticale aux générateurs de texte avancés comme ChatGPT. Cependant, ces mêmes technologies suscitent de vives inquiétudes chez les enseignants, car elles ouvrent la porte à des formes inédites de triche scolaire. Les IA modernes génèrent du contenu unique à chaque requête, rendant la détection de la triche plus ardue quavec les anciennes méthodes de copier-coller. De plus, contrairement aux sites de plagiat classiques, les outils comme ChatGPT, Bard ou Claude permettent aux élèves de reformuler automatiquement des idées, contournant ainsi les logiciels anti-plagiat traditionnels.
Fabio Girotto conclut l'étude Epson : « L'IA est sans aucun doute en train de changer le monde. Pour en tirer le meilleur parti plus tard dans leur vie, les élèves doivent l'utiliser avec prudence à l'école. Il faut d'abord se concentrer sur l'acquisition des bases grâce aux méthodes d'enseignement traditionnelles. En bref, pour créer une main-d'uvre prête à l'IA, capable de penser de manière critique et d'utiliser l'IA de manière responsable, nous devons mettre l'accent sur le stylo et le papier en classe. »
En effet, la génération Z est confrontée à une « apocalypse de l'emploi » car les entreprises privilégient l'IA plutôt que les nouvelles recrues et accélèrent l'intégration de l'IA pour réduire les coûts au détriment des postes de débutants. Selon un rapport du BSI, près d'un tiers des cadres déclarent que leur entreprise envisage désormais des solutions d'IA avant d'embaucher de nouveaux employés, tandis que 39 % admettent que les postes de débutants ont déjà été réduits ou supprimés en raison de la rationalisation de l'IA.
