Des parents retirent leurs enfants des activités scolaires utilisant des laptops et les ramènent au stylo et au papier : EdTech ou méthodes d'apprentissage traditionnelles ? Quelle est la meilleure approche ?

Certains parents choisissent de plus en plus de retirer leurs enfants des activités scolaires sappuyant sur l'utilisation des appareils numériques fournis par l'école, tels que les Chromebooks et les iPads, au profit des méthodes d'apprentissage traditionnelles avec papier et crayon. Ce mouvement est principalement motivé par des préoccupations liées au temps excessif passé devant les écrans, aux distractions, aux maux de tête causés par les écrans ; en gros, à la mauvaise influence que lexposition à la technologie est susceptible davoir sur leurs enfants. Le tableau anime le débat autour de la comparaison entre les technologies éducatives et les méthodes traditionnelles dapprentissage.
Ces parents forment des réseaux informels par courriel et par le biais de discussions de groupe, partageant des stratégies et des ressources pour aider les autres à naviguer dans le processus de désinscription au sein de leurs districts scolaires. Beaucoup déclarent être les premiers dans leur district à demander de telles exemptions, se heurtant souvent à la confusion des responsables scolaires quant à la légalité de la désinscription. Malgré cela, les parents considèrent l'effort de désinscription comme un moyen d'engager des conversations importantes sur le rôle de la technologie dans l'éducation.
Emily Cherkin, ancienne enseignante et militante qui a témoigné devant le Congrès sur les questions liées au temps passé devant les écrans, a développé une boîte à outils complète pour aider les familles à se désengager. Cette boîte à outils comprend des recherches sur l'efficacité de l'apprentissage numérique, des modèles d'e-mails et des conseils pour dialoguer avec les administrateurs scolaires. Depuis sa création, elle a été largement téléchargée, aidant plusieurs autres familles de son district de Seattle à suivre son exemple. Mme Cherkin souligne que le désengagement est une mesure stratégique visant à susciter le dialogue plutôt qu'une décision définitive. Cherkin souligne que le retrait est une mesure stratégique visant à susciter le dialogue plutôt qu'un objectif final.
La réaction négative des parents reflète des préoccupations plus larges concernant l'impact de la technologie sur les jeunes, étendant les critiques précédemment dirigées contre les entreprises de médias sociaux au domaine des technologies éducatives. Les écoles ont adopté une politique « un ordinateur portable pour chaque enfant » en réponse aux tendances nationales favorisant l'apprentissage numérique.
Cependant, ce changement est aujourd'hui remis en question par des parents qui citent des études indiquant que les élèves utilisant des ordinateurs à l'école ont souvent de moins bons résultats scolaires et que la mémorisation des informations est meilleure lorsqu'ils lisent sur papier.
Les experts en politique éducative mettent en garde contre le fait de confondre le temps passé devant un écran en classe avec l'utilisation récréative d'appareils à la maison. Ils affirment que la maîtrise du numérique est essentielle pour préparer les élèves au monde du travail, où la familiarité avec la technologie et l'intelligence artificielle est de plus en plus attendue. Néanmoins, certains chercheurs soulignent les lacunes des plateformes numériques éducatives actuelles et remettent en question la nécessité d'une utilisation précoce et constante de la technologie pour acquérir des compétences futures.
Faith Boninger, chercheuse au Centre national des politiques éducatives de l'université du Colorado à Boulder, souligne que les étudiants n'ont pas besoin d'être des consommateurs intensifs des technologies actuelles pour devenir des utilisateurs compétents à l'avenir, car les outils technologiques sont susceptibles d'évoluer considérablement au cours de la prochaine décennie, voire davantage.
Le débat autour de la comparaison entre technologies éducatives et méthodes traditionnelles prend un coup de neuf
L'EdTech s'est lancée avec l'ambition de révolutionner les systèmes éducatifs traditionnels en y intégrant des technologies de pointe : intelligence artificielle, plateformes d'apprentissage en ligne, logiciels de gestion de classe et plus encore. Des entreprises comme Coursera, Khan Academy et Udemy, ainsi que de nouveaux systèmes d'apprentissage personnalisés, visaient à rendre l'éducation plus accessible. L'idée était que chaque élève, quel que soit son contexte géographique, financier ou scolaire, pourrait accéder aux mêmes ressources éducatives de haute qualité et bénéficier d'un apprentissage adapté à son rythme et à ses besoins.
Pourtant, si lEdTech a indéniablement permis des avancées, le bilan général reste mitigé. De nombreux obstacles ont empêché la vision initiale de se concrétiser pleinement : inégalités daccès, difficultés dimplémentation, et résultats éducatifs décevants en tête de liste.
Une situation que Jared Cooney Horvath souligne lorsqu'il soutient que la révolution EdTech na pas transformé léducation comme promis. Il critique lillusion selon laquelle la technologie pourrait résoudre les problèmes de l'éducation et souligne que les résultats sont restés limités, voire contre-productifs. Horvath explique que léducation repose sur des relations humaines et une compréhension contextuelle, des aspects que la technologie ne peut remplacer. Pour lui, lEdTech a échoué car elle a ignoré la nature profonde de lapprentissage.
De leur côté, Jon Haidt et Zach Rausch expliquent :
« Lorsque les smartphones et les plateformes de médias sociaux ont envahi la vie des adolescents au début des années 2010, les écoles ont connu leur propre révolution numérique, les ordinateurs portables, tablettes et iPads 1-to-1 devenant des éléments de base dans les salles de classe du monde occidental (1-to-1 signifie un dispositif par élève). Dix ans plus tard, l'optimisme révolutionnaire s'estompe. Une étude de l'OCDE a montré que la plupart des technologies éducatives (EdTech) n'ont pas apporté les bénéfices académiques promis. Entre-temps, les résultats des tests mondiaux en mathématiques, en sciences et en lecture se sont effondrés. Ces tendances ont été exacerbées par la pandémie de COVID-19, mais elles ont commencé au début des années 2010, juste au moment où les appareils numériques ont été placés sur les bureaux des élèves
« Dans The Anxious Generation, nous avons plaidé en faveur d'écoles sans téléphone. Nous avons fait valoir que ne pas se servir des téléphones du début à la fin des cours améliorerait les performances et la concentration des élèves, ainsi que la qualité de leurs relations personnelles (ce qui semble se produire, à une vitesse fulgurante, et avec des effets très positifs). Cependant, l'impact des technologies de l'éducation (EdTech) sur les résultats des élèves n'était pas clair pour nous. Depuis la publication de cet article, nous avons fait appel à d'éminents experts en la matière et nous publions à présent une série de billets pour répondre aux questions que se posent de nombreux éducateurs, parents et élèves : les technologies de l'éducation (EdTech) sont-elles réellement meilleures que les méthodes d'apprentissage traditionnelles ? Quand sont-elles utiles et quand les effets de distraction l'emportent-ils sur les avantages pédagogiques ? À quel âge (le cas échéant) les élèves devraient-ils commencer à utiliser les iPads et les Chromebooks en classe ? Et la prolifération soudaine des appareils 1-to-1 est-elle en partie responsable de la baisse globale des résultats aux examens au cours de la dernière décennie ?».
Et vous ?
Le choix de ces parents est-il cohérent avec la réalité dont vous êtes au fait ? Est-il pertinent ?
Quelles sont les limites inhérentes de l'EdTech en matière d'interactions humaines et de personnalisation de l'apprentissage ?
L'EdTech pourrait-elle réussir en adaptant ses approches pour complémenter plutôt que remplacer les enseignants ?
Dans quelle mesure les distractions numériques introduites par lEdTech nuisent-elles à lapprentissage des élèves ?
Les investissements massifs en EdTech auraient-ils été plus efficaces dans des programmes axés sur le soutien des enseignants ?
Quels aspects de lapprentissage l'EdTech pourrait-elle améliorer sans essayer de se substituer aux méthodes traditionnelles ?
