Entre tablettes, IA, TikTok et désintérêt total : « Ils ne savent plus lire, ils ne veulent plus écrire », une jeune enseignante jette l'éponge

et dénonce l'impact des écrans et l'inaction des parents sur l'éducation

Les adieux sans filtre d'une jeune professeure d'anglais enflamment TikTok et déclenchent des alarmes sur l'état des lycées américains.Dans une vidéo virale très crue, l'enseignante de seconde ne se cache pas. Après seulement trois ans dans la salle de classe, elle dit qu'elle n'en peut plus (et les raisons vont bien au-delà de la rémunération). « Ce ne sera plus ma classe après vendredi », commence-t-elle. « Je suis en train de quitter la profession ».Pourquoi ? Selon elle, c'est parce que les enfants d'aujourd'hui ne savent pas lire, ne veulent pas écrire et s'en fichent. Elle attribue cette situation à un ensemble de facteurs, depuis les smartphones et les outils d'intelligence artificielle tels que ChatGPT jusqu'au manque de conseils de la part des générations plus âgées. « La technologie contribue directement à la baisse du taux d'alphabétisation que nous constatons actuellement dans notre pays », a-t-elle déclaré.L'enseignante a exprimé une frustration profonde face à la détérioration des compétences fondamentales en lecture et en pensée critique chez ses élèves. Selon elle, une grande partie de la jeunesse actuelle manifeste un désintérêt marqué pour l'apprentissage traditionnel, préférant la gratification instantanée offerte par les écrans. Elle a noté que de nombreux adolescents peinent à comprendre des textes complexes et à mener des réflexions autonomes, des compétences pourtant essentielles à leur développement intellectuel et à leur future insertion professionnelle.Elle ne parle pas d'enfants en bas âge, mais d'adolescents. « Beaucoup d'enfants ne savent pas lire », dit-elle. « On leur a lu des choses... Ces enfants s'en moquent. Ils ne se soucient pas de faire une différence dans le monde. Ils ne se soucient pas de savoir comment rédiger un CV ou une lettre de motivation - parce que ChatGPT le fera pour eux ».Selon elle, les étudiants lèvent les yeux au ciel et « piquent des crises » lorsqu'on leur demande d'écrire à la main un paragraphe de base. « Nous parlons de cinq phrases », dit-elle, stupéfaite. « Ils deviennent vraiment... très indisciplinés ».Et les journées cinéma ? Ce n'est plus le cas. « Ils veulent un film en arrière-plan pour faire du bruit pendant qu'ils naviguent sur leur téléphone, mettent leurs écouteurs et regardent TikTok », explique-t-elle.Au cœur des accusations de l'enseignante se trouve l'omniprésence de la technologie. Elle soutient que l'exposition constante aux appareils numériques et aux réseaux sociaux a considérablement réduit la capacité d'attention des jeunes et leur appétit pour la lecture. De plus, l'essor des outils d'intelligence artificielle, tels que ChatGPT, est perçu comme une entrave majeure à l'apprentissage. Les élèves, trop dépendants de ces technologies pour leurs devoirs et leurs travaux, perdent la capacité de rédiger, d'analyser et de synthétiser des informations par eux-mêmes. L'enseignante a même suggéré une interdiction pure et simple de la technologie pour les enfants jusqu'à l'université, afin de préserver leur développement cognitif.Bien qu'elle fasse elle-même partie de la génération Z (elle est née en 1999), elle dit se sentir comme un dinosaure. « Traitez-moi de vieux jeu. Je l'accepterai, je suis passée de mode », dit-elle. « Mais nous sommes arrivés à un point où je n'ai plus vraiment confiance en certains des enfants à qui j'enseigne ».Si la technologie est un facteur clé, l'enseignante pointe également du doigt la responsabilité des parents. Elle suggère un manque d'implication dans l'éducation précoce à la lecture et une surveillance insuffisante de l'utilisation des écrans par leurs enfants. Ce point de vue est renforcé par des discussions plus larges sur la dévalorisation de l'éducation dans la société, ainsi que le sous-financement de l'enseignement public, des facteurs qui, selon certains, contribuent à un environnement éducatif moins propice à l'épanouissement des élèves.Le problème, dit-elle, ne vient pas seulement des élèves. Elle rejette une partie de la responsabilité sur les adultes. « J'ai l'impression que les générations précédentes ont failli à leur tâche parce qu'elles n'ont pas suffisamment insisté sur l'importance d'apprendre à lire, à écrire et à utiliser des compétences mathématiques de base ».Elle exhorte les écoles à « couper les ponts avec la technologie jusqu'à ce que les enfants entrent à l'université » et à réinvestir dans les manuels scolaires, le papier et l'apprentissage réel en classe - et non dans les raccourcis numériques. « Il n'y a rien de mal à utiliser son budget pour acheter des manuels, des cahiers d'exercices et des copies papier », a-t-elle déclaré. « Il faut commencer à se débarrasser de la technologie et ramener les choses qui fonctionnaient ».Son mot de la fin ? « Cette génération est vraiment difficile. Et j'admets que je ne suis pas faite pour ça... Je vous souhaite bien du courage. Que Dieu vous bénisse ».Avec un accès facile à des applications telles que ChatGPT, qui peut répondre à n'importe quelle question et rédiger des dissertations complètes à votre place, les lycéens et les étudiants ont commencé à tricher, se contentant de laisser un algorithme réfléchir et passer les examens à leur place. Il n'est donc pas surprenant que certains éducateurs aient adopté l'analogie pour tenter d'endiguer la vague d'anti-intellectualisme qui déferle sur le pays.Le Wall Street Journal a récemment fait des recherches et découvert que les ventes de cahiers bleus ont augmenté au cours de l'année écoulée. Citant des données provenant d'un certain nombre de grandes universités publiques, le journal note que les achats en gros de ces livrets ont augmenté à pas de géant depuis le lancement de ChatGPT à la fin de l'année 2022 :« Les ventes de cahiers bleus pour cette année scolaire ont augmenté de plus de 30 % à l'Université A&M du Texas et de près de 50 % à l'Université de Floride. La croissance improbable a été encore plus impressionnante à l'Université de Californie, Berkeley. Au cours des deux dernières années universitaires, les ventes de cahiers bleus au Cal Student Store ont augmenté de 80 %. La demande de cahiers bleus est soudainement en plein essor parce qu'ils contribuent à résoudre un problème qui n'existait pas jusqu'à présent sur les campus ».Pourtant, si le retour des cahiers bleus est considéré par certain comme un pas dans la bonne direction, ils ne sont certainement pas la panacée pour la grande variété de maux causés par l'utilisation de l'IA par les étudiants. Philip D. Bunn, professeur assistant au Covenant College en Géorgie, a récemment écrit sur son blog que la dissertation traditionnelle ne peut être remplacée par la dissertation en classe. Bunn écrit que « le processus de rédaction d'un article en dehors de la classe ne peut pas être simplement reproduit lors d'un examen dans un livre bleu, et quelque chose de sérieux est perdu si nous abandonnons complètement la dissertation traditionnelle, que ces dissertations soient plus analytiques, argumentatives ou basées sur la recherche ».La démission de cette professeure n'est pas un fait anodin. Elle incarne la frustration d'une profession confrontée à des défis inédits et met en lumière une crise potentielle des compétences essentielles pour les générations futures. Si nous souhaitons former des citoyens capables de penser par eux-mêmes, d'innover et de s'adapter à un monde en constante mutation, il est impératif de prendre au sérieux ce cri d'alarme. L'avenir de l'éducation, et par extension celui de nos sociétés, dépendra de notre capacité collective à trouver un équilibre entre le progrès technologique et la préservation de ce qui fait l'essence même de l'apprentissage humain : la curiosité, la réflexion et la soif de savoir.Source : vidéo dans le texteQue pensez-vous des propos de l'ancienne professeure ? Les trouvez-vous crédibles ou pertinents ?Avez-vous l'impression d'observer le même phénomène dans votre pays ?Faut-il envisager une « désintoxication numérique » () obligatoire à l'école ou à la maison pour les jeunes ? Quelles en seraient les modalités et les limites ?Comment sensibiliser efficacement les parents à l'importance de la lecture et à une gestion plus encadrée du temps d'écran de leurs enfants ?Quelles initiatives l'école peut-elle mettre en place pour mieux collaborer avec les familles et les accompagner dans l'éducation numérique de leurs enfants ?Comment l'éducation peut-elle intégrer les outils d'IA comme ChatGPT de manière bénéfique, plutôt que de les percevoir uniquement comme des outils de triche ?Le système éducatif actuel est-il adapté aux réalités des générations nées avec le numérique ? Faut-il repenser les programmes, les méthodes pédagogiques et les modes d'évaluation ?Comment valoriser davantage la profession enseignante pour attirer et retenir les talents, et leur donner les moyens de faire face à ces nouveaux défis ?