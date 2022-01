9h - 11h : Introduction avec un Talk de Stéphane Priolet, CTO de ManoMano

Dans cette logique, l'entreprise a décidé de s'associer à la Wild Code School pour organiser un Hackathon* entre le 19 et 21 janvier 2022 avec les 600 élèves del'école à travers leurs 20 campus en Europe. Grâce à ce partenariat inédit avec la Wild Code School - qui forme aux métiers tech : développeur web, data analyst, analyste cybersécurité, product manager, etc - ManoMano compte bien repérer ses profils tech de demain.Pendant 48 heures, les élèves de la Wild Code School s'associent à ManoMano pour optimiser l'expérience d'achat en ligne. Pour cela, ils ne seront pas seuls ! Des mentors, talents tech experts en poste chez ManoMano, participeront pour accompagner les élèves, les challenger et les coacher. Un jury composé d'experts et d'acteurs du monde du numérique sera également présent pour distinguer les meilleurs projets qui pourront être soutenus par la suite dans leur réalisation.Plus de 100 équipes participeront pour travailler sur un sujet global : "Comment proposer la meilleure expérience d'achat en ligne ?" Comme dans toute entreprise, un tel défi ne peut être relevé par une seule personne ou une seule équipe, mais bien par plusieurs départements. C'est pour cela qu'il a été décomposé en 4 sujets dévoilés le jour-j, correspondant aux 4 domaines de formation de la Wild Code School : développement web, data analyse, cybersécurité et product design.En plus d'apporter une première expérience professionnelle aux élèves de la Wild Code School, cela va leur permettre de développer leurs compétences humaines. Travailler en équipe, gérer la pression, faire face au syndrome de l'imposteur. Même si en 5 mois ces futurs développeurs web, data analysts, product managers et analystes cybersécurité se reconvertissent et deviennent opérationnels dans un tout nouveau métier, beaucoup d'entre eux restent sur leurs gardes avant de rejoindre le monde professionnel. Cet exercice est donc idéal pour eux afin de les rassurer sur leurs compétences et récolter des feedbacks de mentors et professionnels durant 48 heures.Pour ManoMano, cet événement est une excellente manière de comprendre ce dont sont capables les élèves de la Wild Code School sur un enjeu réel et majeur pour le développement de leur entreprise." déclare Alexandre Sutra, Tech Ambassador chez ManoMano.ManoMano a d'ailleurs déjà recruté 7 élèves de la Wild Code School sur des postes tels que développeur front-end, back-end ou JAVA.Benoit, un des alumni de la Wild Code School, gendarme pendant 10 ans désormais développeur web chez ManoMano, témoigne d'ailleurs : ": Avancement sur les projets grâce à l'accompagnement de mentors pour chaque sujet tout au long de la journéeFondée en 2013 par Anna Stépanoff et Romain Coeur, la Wild Code School est le premier réseau européen de campus qui forment aux métiers tech d'aujourd'hui et de demain. Sa pédagogie innovante et son ouverture à tous, quel que soit le parcours professionnel (reconversion, développement de l'employabilité, recherche de certification) a permis depuis sa création la formation de près de 5 000 développeurs, data analysts, experts en cybersécurité et product managers.Créée en France en 2013, ManoMano est un spécialiste européen du bricolage, de la maison, et du jardin en ligne. Cofondée par Philippe de Chanville et Christian Raisson, ManoMano, en fédérant plus de 3 600 marchands, rassemble une grande offre de produits de bricolage et de jardinage en ligne, soit plus de 10 millions de références. La scale-up compte aujourd'hui 900 personnes et opère sur 6 marchés (France, Belgique, Espagne, Italie, Allemagne, Royaume-Uni).