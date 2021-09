À travers le monde, 56 % des répondants issus de l’enseignement supérieur ont trouvé un emploi dans les six mois suivant l’obtention de leur diplôme et même 35 % en moins de trois mois.



Les salaires et autres avantages sociaux et financiers sont les facteurs les plus importants dans la recherche d’un emploi pour 35 % des répondants, suivi par l’emplacement du lieu de travail (14 %) et la possibilité de télétravailler (10 %).

En outre, la formation en matière de sécurité s’est révélée être le plus grand fossé entre ce qui est enseigné et ce qui est requis dans les milieux professionnels pour les ingénieurs logiciels., déclare Dinesh Keswani, Chief Technology Officer chez CloudBees.Les jeunes se préparent déjà pour prendre leur place dans la nouvelle économie mondiale. Parmi les étudiants, 56 % de répondants déclarent prévoir de consacrer au moins une partie de leur cursus au codage. 39 % d’entre eux s’attendent à écrire du code dans le cadre de leur travail et 29 % souhaitent comprendre le codage pour mieux appréhender le travail de leurs futurs collègues, tandis que 10 % codent « juste pour le plaisir ».L'enquête révèle également des écarts entre ce qui est enseigné à l'école et ce qui est requis par les employeurs. Environ 25 % des répondants ont indiqué que la cybersécurité était un sujet qui n'était pas abordé à l'école, mais qui aurait dû l'être. En outre, JAVA et Python ont été cités comme les langages de code les plus enseignés et les mieux compris. Toutefois, 41 % des jeunes diplômés ayant étudié cette matière ont estimé que le langage de programmation qu’ils avaient appris à l’école n’était pas aligné sur celui qu’ils utilisaient au travail.Dinesh Keswani poursuit :L’étude a également révélé :L’étude a été menée auprès de 1 000 répondants âgés de 18 à 24 ans en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et aux États-UnisCloudBees, spécialiste de la livraison de logiciels d’entreprise, propose la première plate-forme DevOps de l’industrie. CloudBees permet aux développeurs de créer en toute tranquillité, en leur offrant des outils pour limiter les risques et relever les défis de conformité et de gouvernance.Source : Cloudbees Que pensez-vous de cette étude ? la trouvez-vous pertinente ?Les étudiants ont-ils raison de se tourner vers le développement logiciel comme premier choix de carrière ?