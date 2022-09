Proctorio, un logiciel anti-triche populaire utilisé par les écoles du monde entier, n'a pas réussi à détecter tous les tricheurs dans un environnement de test contrôlé, selon une étude. Proctorio demande aux étudiants d'installer une extension de navigateur ou une application sur leur ordinateur, qui suit les mouvements des yeux et le langage corporel des étudiants pendant les examens afin de signaler automatiquement les comportements "suspects", qui peuvent être (mais ne sont pas toujours) vérifiés par un humain.L'étude, présentée pour la première fois lors de la 13e conférence internationale sur l'enseignement assisté par ordinateur en avril 2021, visait à déterminer si le logiciel fonctionnait. Ils ont donc engagé 30 étudiants volontaires du programme d'informatique de l'université et ont demandé à six d'entre eux de tricher à un examen de première année supervisé par Proctorio. À cinq autres de ne pas tricher mais d'agir de manière suspecte, et aux autres de passer l'examen honnêtement. Les chercheurs ont laissé à la créativité des étudiants le soin de décider comment tricher afin de tromper au mieux le système.Les résultats ont confirmé que Proctorio n'est pas bon pour attraper les tricheurs. Le système n'a signalé aucun des tricheurs comme étant en train de tricher. Certains ont utilisé des machines virtuelles, une vulnérabilité connue du système de Proctorio. L'étude indique que le logiciel a signalé ces étudiants comme une "irrégularité", mais a également signalé d'autres étudiants honnêtes comme présentant la même irrégularité. De même, certains tricheurs ont utilisé des appels audio, mais Proctorio n'a pas signalé leur audio comme anormal, mais a signalé l'audio des étudiants passant des tests dans des environnements bruyants comme anormal.Un examen humain indépendant des données et des séquences n'a permis d'attraper qu'un seul des six tricheurs, en grande partie parce qu'ils ne pouvaient pas voir ce que les étudiants faisaient à partir de la poitrine, en raison de l'angle de la webcam et de la fonction optionnelle de "balayage de la pièce", qui permet aux étudiants de prendre des séquences de la pièce dans laquelle ils passent le test, souvent floues.David Lux, un porte-parole de Proctorio, a présenté trois autres études sur « l'efficacité de la surveillance en ligne » qui sont « multidisciplinaires et avec une taille d'échantillon plus robuste », des défauts de l'étude de l'Université de Twente que les auteurs ont reconnu. Cependant, aucune de ces trois études n'était une expérience contrôlée. Au lieu de cela, elles ont utilisé des enquêtes ou des modèles de régression pour estimer les taux de tricherie et l'attitude des étudiants vis-à-vis de la surveillance en ligne. Non seulement ces études étaient conçues différemment, mais elles s'intéressaient également à une question fondamentalement différente, puisqu'aucune d'entre elles ne cherchait à savoir si les logiciels de contrôle en ligne étaient efficaces pour attraper les tricheurs.Cela étant dit, toutes les études s'accordent plus ou moins sur le point central de l'étude de l'Université de Twente : Le logiciel lui-même a probablement un effet dissuasif sur le type de tricherie facile et sans effort qui se produit sans l'ombre d'un surveillant, par exemple lorsque les étudiants passent le test au même endroit et se consultent en temps réel. La question de savoir si les écoles doivent payer des milliers de dollars par test pour obtenir ce résultat tout en mettant en péril la vie privée de leurs étudiants, ou, par exemple, si un étudiant diplômé peut assister à l'examen alors que tout le monde a son appareil photo allumé, est peut-être le sujet d'une autre étude.Les universités déboursent parfois des milliers de dollars par examen pour Proctorio, ce qui permet au moins de donner l'impression que l'intégrité académique est maintenue pendant l'apprentissage à distance. Mais pour certains étudiants, l'utilisation de Proctorio et d'autres services de surveillance en ligne est envahissante et anxiogène, les soumettant, ainsi que leur entourage, à une surveillance injustifiée qu'il est difficile de refuser sans que leurs études en pâtissent.Alors que Proctorio et d'autres sociétés de surveillance présentent souvent leur logiciel comme un mal nécessaire dans le contexte d'une pandémie, les instructeurs ont fait valoir qu'il existe d'autres moyens (plus efficaces) de prévenir la fraude universitaire. Il peut s'agir de concevoir des environnements de test qui empêchent la tricherie sans recourir à la surveillance, ou d'adapter la structure des cours pour que les notes finales soient basées sur d'autres formes d'évaluation, comme la moyenne de quelques travaux intermédiaires ou un examen à livre ouvert. Les logiciels de surveillance en ligne sont certainement la solution de facilité, mais cela ne signifie pas que c'est toujours la bonne solution.Source : Université de Twente Qu’en pensez-vous ?Quelle approche préconisez-vous pour le suivi à distance du déroulement des examens d’étudiants de la filière informatique ?