Alors que les derniers rapports de l'Éducation nationale pointent le manque de profils féminins dans les filières numériques et scientifiques, l'attractivité même des métiers du numérique varie fortement selon le genre : 56% des hommes se déclarent attirés par ce secteur contre uniquement 40% des femmes. Cependant, près de 9 Français sur 10 se disent prêts à recommander un métier du numérique à un jeune sans que le critère de genre n'entre en compte. Cela est notamment lié à l'excellente perception qu'ont les Français de ces professions, que ce soit sur les perspectives de développement (90%), l'intérêt (84%) ou la rémunération (74%).Les acteurs du numérique sont également attendus par les Français dans l'éducation des jeunes, notamment sur leur rôle de passerelle avec le monde professionnel (45%). Pour 37% d'entre eux, ces mêmes acteurs devraient offrir les moyens nécessaires aux jeunes pour leur apprentissage du numérique.Christophe Negrier, VP Technology Leader d'Oracle France, commente les résultats :Il ajoute : «. »Les résultats sont basés sur une enquête menée par l'institut Odoxa entre les 8 et 9 septembre 2021. Un échantillon de 1005 personnes françaises âgées de 18 ans et plus, représentatives de la population, a été interrogé par internet.