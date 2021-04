Vérifier que le système de management est conforme à la norme ISO 9001:2015 pour le domaine d'application et le périmètre définis.



Evaluer sa capacité à répondre aux exigences légales, réglementaires et contractuelles applicables.



Evaluer la capacité de l'école à atteindre les objectifs spécifiés.



Identifier les activités susceptibles d'être améliorées.



La conception de programmes de formations Bachelor, Masters et Mastères spécialisés.



La réalisation de prestations de formations diplômantes



Le pilotage des activités de recherches.



L'obtention de la certification témoigne de l'engagement du Groupe dans une démarche visant à satisfaire les attentes de toutes les parties prenantes et améliorer ses pratiques. Une reconnaissance qui marque une volonté de maîtriser l'ensemble des processus, la certification ISO 9001 étant le gage d'une reconnaissance locale et internationale qui complète l'habilitation à délivrer le titre d'ingénieur octroyée par la CTI. La certification est reconnue par 176 pays une multitude d’organismes et d’entreprises portant vers une même référence en matière de management, d’organisation et de qualité.Au sein du Groupe IONIS, l'IPSA, l'école d'ingénieurs en aéronautique et spatial, a été la première certifiée qualité ISO 9001:2015, en 2019., déclare Hélène Plaziat, Directrice déléguée en charge de la qualité de l'IPSA. En effet, à l'issue d'un travail collaboratif, L'EPITA, l'école d'ingénieurs informatique, l'ESME Sudria, l'école des ingénieurs pluridisciplinaires, et Sup'Biotech, l'école des ingénieurs en biotechnologies, viennent d'obtenir la certification ISO 9001:2015.La certification porte sur l'ensemble des activités des écoles : formation au sens large (contenu et mise en œuvre des programmes, stages en entreprise, périodes académiques à l'international), recherche et innovation, recrutement des futurs étudiants, management, communication interne et externe, moyens et ressources.Les objectifs de l'audit étaient de :Dans :Créé en 1980 par Marc Sellam, IONIS Education Group est aujourd'hui le premier groupe de l'enseignement supérieur privé en France. 26 écoles et entités rassemblent dans 26 villes en France et à l'International plus de 30 000 étudiants en commerce, marketing, communication, gestion, finance, informatique, numérique, aéronautique, énergie, transport, biotechnologie et création.Source : Groupe Ionis Qu'en pensez-vous ?