L'UGA (Université Grenoble Alpes) permet à ses 60 000 étudiants de continuer à collaborer à distance grâce à ONLYOFFICE

C’est au printemps 2019 que ONLYOFFICE est choisi pour remplacer les différentes solutions bureautiques auparavant utilisées sur les 12 sites regroupés au sein de l’UGA.Stéphanie PUDDA, Chef de projet lors du déploiement ONLYOFFICE, et Thierry CHAMPIER, Responsable du service SUNIE (Service des Usages Numériques Inter Établissements) au sein de la DSIM (Direction des Systèmes d'Information Mutualisé) de l’Université Grenoble Alpes reviennent sur ce projet.Dans un premier temps, l’équipe de la DSIM s’est mise à la recherche d’une solution interfaçable avec son Système d’Information qui réponde à la demande d’édition collaborative. En effet, l’UGA étant initialement composée de plusieurs universités, chacune avait pour habitude d’utiliser une suite bureautique et une solution de stockage différentes. Soucieuse de maîtriser la sécurité de leurs données, l’équipe de la DSIM entendait aussi prioriser une solution capable d’être auto-hébergée tout en répondant aux besoins des utilisateurs., informe Stéphanie PUDDA, en charge de l'informatique décisionnelle au sein de la DSIM de l’Université Grenoble Alpes.Au printemps 2019, la solution ONLYOFFICE a été déployée pour l’ensemble des 22000 personnels (tout établissements confondus). Le déploiement a d’abord été réalisé via le portail web fourni par ONLYOFFICE avant une mise en place sur la plateforme Alfresco., relate Thierry CHAMPIER Responsable du service SUNIE au sein de la DSIM de l’université Grenoble Alpes., explique Stéphanie PUDDA, en charge de l'informatique décisionnelle au sein de la DSIM de l’université Grenoble Alpes.Après une année d’utilisation, les professeurs de l’UGA ont sollicité la DSIM pour un élargissement de l’utilisation d’ONLYOFFICE aux plateformes pédagogiques., confirme Stéphanie PUDDA, en charge de l'informatique décisionnelle au sein de la DSIM de l’université Grenoble Alpes.Très apprécié dans le secteur universitaire, le plugin Chamilo développé par l’UGA a inspiré les équipes d’ONLYOFFICE. Un connecteur officiel, open source et totalement gratuit est intégré à ONLYOFFICE Docs dès mars 2021.: plateforme d’apprentissage libre en ligne distribuée sous les termes de la licence GNU permettant de créer des communautés à visée pédagogique.: plateforme d’apprentissage libre distribuée sous les termes de la licence GNU/GPL, qui inclut les fonctionnalités de formation en ligne et de gestion de contenu.Source : Onlyoffice Que pensez-vous de cette collaboration entre Onlyoffice et l'UGA ?