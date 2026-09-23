Les étudiants délaissent-ils le développement logiciel traditionnel ? Alors que l'IA devient capable de coder de façon autonome, les jeunes s'orientent vers des domaines tels que l'aérospatiale et la mécanique

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Bonjour.Les scénari du futur sont multiples quant à l'IA (voilà l'homme libéré de toute pénibilité et n'aura plus qu'à s'amuser, tel cela est vendu par certains afin de former des mouvements évangélistes "techno idolâtres" pour reprendre la formule de l'ouvrage cité ci-après, mais en attendant on ne voit pas les entreprise de l'IA ponctionnées pour payer non pas un salaire équivalent mais encore moins un minimum survie à ceux qui en sont affectés et qui, par leurs revenus d'alors contribuaient aussi à remplir les caisses d'organismes sociaux : chômage, retraite... ), qui de plus, est à cumuler avec d'autres risques qui eux aussi étaient annoncés mais moins diversifiés quant à leur devenir et conséquences : pénuries de matières premières, surpopulation, réchauffement climatique...Certains découvrent stupéfaits l'IA et son potentiel alors que les recherches datent des années 50 où lorsque cela était aux prémices de la recherche et la technologie n'était pas présente, on réfléchissait déjà à l'impact sociétal, comme toute technologie nouvelle bouleverse et transforme le marché du travail. J'étais d'une génération où nous avions encore un avenir et peu de crainte quant à s'engager dans ce métier. La question se posent de ceux qui s'y sont engagés récemment. L'avenir dira s'ils ont eu tord ou raison de faire ce choix.Prenons par exemple un essai du milieu des années 2010."Confucius et les automates" de C.E. Bouée"Lhomme a vraiment inventé des créatures qui sont en passe de saffranchir de leur créateur : pour la première fois dans lhistoire de lhumanité, lintelligence artificielle et lintelligence humaine vont entrer en concurrence."L'analyse de l'auteur est qu'après les diminutions des effectifs de métiers à besoin manuel de l'humain qui ont été peu à peu affectés par la machine (automates, motorisation), il va y avoir le même dégraissage au niveau des métiers du cerveau du fait de l'IA. Que seuls quelques entrepreneurs ayant réussi avant ou ayant fait leur stratégie de monopole sur ces nouvelles technologies seront quelques élus qui se démarqueront. Tout le reste, y compris ceux qui ont collaboré, seront réduits à une masse prolétarienne, nous retrouvons alors possiblement des mondes décrits alors par la science-fiction ("soleil vert"...). Car l'usine qui de plus sera connectée, sera de plus en plus autonome de l'humain sur tous les aspects.Les choix d'orientation, le doute de choisir les métiers de la hitech, se pose déjà dès le début des années 2000, où l'on sait déjà que l'on ne fera pas toute sa carrière sur ce métier, mais à cette époque, on peut déjà en espérer en faire une partie, ce qui s'est concrétisé. Début 2010 les menaces se rapprochent, début 2020, nous connaissons jusqu'à la situation actuelle. On peut même pousser le choix au delà de la carrière professionelle mais aussi quant à vouloir des enfants dans cet avenir tel il se dessine, mais cela est hors sujet.