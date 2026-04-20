Des étudiants terminent leurs parcours universitaires en quelques semaines via des formations en ligne dites accélérées, ce qui inquiète les enseignants et ravive le débat sur le rapport au diplôme

I teach eight-week courses in hybrid online classes at the masters level, and I believe that is too fast for mastery of the information. It becomes garbage in, garbage out. So seeing people 'complete' four-year degrees in months is crazy. Today's undergraduate degree is becoming J.D. Jolley (@JasonDJolley) April 19, 2026
De nombreux établissements d'enseignement supérieur américains ont testé différentes méthodes visant à accélérer les cursus universitaires traditionnels afin de réduire les coûts croissants et d'aider les étudiants à intégrer plus rapidement le marché du travail. Certains proposent des cursus de licence en trois ans, réduisant ainsi d'un quart le nombre de crédits requis pour l'obtention du diplôme. Beaucoup d'autres permettent aux élèves de suivre des cours universitaires alors qu'ils sont encore au lycée.
Mais le rythme effréné des programmes en ligne les plus rapides inquiète certains universitaires, qui soulignent quil existe une grande différence entre ce que les étudiants peuvent apprendre en quelques semaines ou quelques mois et ce quils peuvent acquérir en trois ans ou plus.
Ce phénomène parfois appelé « degree hacking », « college speed runs » ou « diplômes hyper-accélérés » a donné naissance à toute une industrie dinfluenceurs qui publient des vidéos expliquant à quelle vitesse ils ont obtenu leur diplôme et encourageant les autres à faire de même.
Lexistence de tels cursus de formation suggère quil nest pas nécessaire de faire des études de longue durée pour être employable. Palantir de Peter Thiel sintéresse à des diplômés du secondaire avec un profil de programmeur et les embauche après un suivi en interne de 4 mois.
Chez Palantir de Peter Thiel, on est davis quun passage à luniversité peut constituer une perte de temps. Cest la raison du lancement par lentreprise dun programme de recrutement de jeunes diplômés du secondaire. Elle dit être en priorité à la recherche de profils de programmeurs et de statisticiens. Les postulants passent par une période de suivi en interne de 4 mois suite à laquelle ils peuvent décrocher un emploi à temps plein dans lentreprise.
La période de suivi en interne est rémunérée environ 5 400 dollars par mois, soit bien plus que la plupart des programmes de stages post-universitaires.
Le nouveau programme de lentreprise intervient dans un contexte où certaines études font état de ce que les diplômes universitaires perdront en importance au fur et à mesure de la montée en puissance de lintelligence artificielle. Ce sont plutôt la capacité à communiquer, la créativité et ladaptabilité que les recruteurs rechercheront de plus en plus.
A titre dillustration, Le PDG dIndeed, Chris Hyams, a exprimé ses préoccupations quant à limpact de lintelligence artificielle (IA) sur le marché du travail. Dans un essai, il compare lévolution rapide de lIA à celle de la révolution industrielle et note que les « vagues dinnovation technologique » se sont accélérées au fil du temps. En droite ligne aves ces observations, Il souligne que les étudiants sont...
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