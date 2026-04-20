IdentifiantMot de passe
Mot de passe oublié ?Je m'inscris ! (gratuit)

Vous êtes nouveau sur Developpez.com ? Créez votre compte ou connectez-vous afin de pouvoir participer !

Vous devez avoir un compte Developpez.com et être connecté pour pouvoir participer aux discussions.

Vous n'avez pas encore de compte Developpez.com ? Créez-en un en quelques instants, c'est entièrement gratuit !

Si vous disposez déjà d'un compte et qu'il est bien activé, connectez-vous à l'aide du formulaire ci-dessous.

Identifiez-vous
Identifiant
Mot de passe
Mot de passe oublié ?
Créer un compte

L'inscription est gratuite et ne vous prendra que quelques instants !

Je m'inscris !

Des étudiants terminent leurs parcours universitaires en quelques semaines via des formations en ligne dites accélérées, ce qui inquiète les enseignants et ravive le débat sur le rapport au diplôme

Le , par Patrick Ruiz
2 commentaires

5PARTAGES

19  0 
Ces formations en ligne dites accélérées sont offertes par des institutions comme luniversité américaines du Maine. Lobjectif : Permettre à des individus (le programme semble cibler en particulier des adultes) qui ont déjà un emploi de suivre une formation en ligne « à leur rythme » et éventuellement de la terminer en quelques semaines. Le tableau qui apparaît dans un contexte où certaines tendances technologiques sont de nature à faire perdre aux diplômes leur importance. Le tableau ravive le débat sur la question de savoir si lécole, le diplôme, la capacité à communiquer, la créativité et ladaptabilité son dissociables ou pas.



De nombreux établissements d'enseignement supérieur américains ont testé différentes méthodes visant à accélérer les cursus universitaires traditionnels afin de réduire les coûts croissants et d'aider les étudiants à intégrer plus rapidement le marché du travail. Certains proposent des cursus de licence en trois ans, réduisant ainsi d'un quart le nombre de crédits requis pour l'obtention du diplôme. Beaucoup d'autres permettent aux élèves de suivre des cours universitaires alors qu'ils sont encore au lycée.

Mais le rythme effréné des programmes en ligne les plus rapides inquiète certains universitaires, qui soulignent quil existe une grande différence entre ce que les étudiants peuvent apprendre en quelques semaines ou quelques mois et ce quils peuvent acquérir en trois ans ou plus.

Ce phénomène  parfois appelé « degree hacking », « college speed runs » ou « diplômes hyper-accélérés »  a donné naissance à toute une industrie dinfluenceurs qui publient des vidéos expliquant à quelle vitesse ils ont obtenu leur diplôme et encourageant les autres à faire de même.


Lexistence de tels cursus de formation suggère quil nest pas nécessaire de faire des études de longue durée pour être employable. Palantir de Peter Thiel sintéresse à des diplômés du secondaire avec un profil de programmeur et les embauche après un suivi en interne de 4 mois.

Chez Palantir de Peter Thiel, on est davis quun passage à luniversité peut constituer une perte de temps. Cest la raison du lancement par lentreprise dun programme de recrutement de jeunes diplômés du secondaire. Elle dit être en priorité à la recherche de profils de programmeurs et de statisticiens. Les postulants passent par une période de suivi en interne de 4 mois suite à laquelle ils peuvent décrocher un emploi à temps plein dans lentreprise.

La période de suivi en interne est rémunérée environ 5 400 dollars par mois, soit bien plus que la plupart des programmes de stages post-universitaires.

Le nouveau programme de lentreprise intervient dans un contexte où certaines études font état de ce que les diplômes universitaires perdront en importance au fur et à mesure de la montée en puissance de lintelligence artificielle. Ce sont plutôt la capacité à communiquer, la créativité et ladaptabilité que les recruteurs rechercheront de plus en plus.

A titre dillustration, Le PDG dIndeed, Chris Hyams, a exprimé ses préoccupations quant à limpact de lintelligence artificielle (IA) sur le marché du travail. Dans un essai, il compare lévolution rapide de lIA à celle de la révolution industrielle et note que les « vagues dinnovation technologique » se sont accélérées au fil du temps. En droite ligne aves ces observations, Il souligne que les étudiants sont...
La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Une erreur dans cette actualité ? Signalez-nous-la !

2 commentaires
Commenter Signaler un problème
Anselme45
Avatar de Anselme45
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 20/04/2026 à 10:41
Je suppose que ces "éjaculateurs précoces du diplôme" sont les mêmes qui vont se plaindre de leur difficulté à trouver un premier emploi ou d'avoir été licencié après avoir été remplacé pour une IA...

Ces étudiants prouvent au moins une chose... C'est qu'ils n'ont pas compris le pourquoi du cursus universitaire!

Obtenir un diplôme universitaire n'est pas une fin en soi... Il s'agit simplement d'un apprentissage de l'action d'apprendre!!!

Une fois dans la vie active, ils n'utiliseront pas 5% de ce qu'ils ont appris à l'université (idem pour les hautes écoles d'ingénierie)... Leur connaissances se feront sur le terrain avec un diplôme universitaire en poche qui prouve une seule chose... Qu'ils ont la capacité d'apprendre!!!!!!!!!
7  0 
alvi392
Avatar de alvi392
Nouveau Candidat au Club https://www.developpez.com
Le 20/04/2026 à 12:25
Ces formations express, comme la plus part des formations en ligne ou dans des "universités" privées obscures, débouchent sur des diplômes qui ne sont pas officiellement reconnus par les autorités publiques et n'ont pas ou très peu de valeur réelle sur le marché du travail, si ce n'est à la libre appréciation des RH.

Ne gaspillez pas votre temps et votre argent avec ces programmes.
4  0 

 