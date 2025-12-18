Coursera va acquérir Udemy pour créer un géant des MOOC évalué à 2,5 milliards $, les deux entreprises soulignant la complémentarité de leurs offres et la demande en matière de formation aux compétences en IA

Annonce de la fusion d'Udemy avec Coursera

Justification stratégique et financière

Plus de valeur, d'impact et de choix : les atouts hautement complémentaires des segments Consommateurs et Entreprises en matière de compétences, de formation de la main-d'uvre et d'avancement professionnel permettent d'offrir une plus grande valeur ajoutée à des millions d'apprenants et à des milliers d'entreprises, d'universités et d'administrations publiques, positionnant ainsi la société fusionnée à un tournant décisif pour répondre à l'évolution rapide du marché mondial de la transformation des talents.

Capacités de pointe de la plateforme : mise en place d'un écosystème complet d'enseignants de classe mondiale, comprenant des professeurs d'universités de renom, des leaders du secteur et des experts mondiaux dans leur domaine, tout en les équipant d'outils améliorés par l'IA, d'informations basées sur les données et d'une distribution élargie afin de créer des expériences d'apprentissage plus attrayantes, personnalisées et dynamiques à une échelle, une ampleur et une agilité sans précédent.

Innovation accélérée native de l'IA : Tirer parti des investissements partagés dans les produits, les données et les technologies pour offrir des compétences vérifiées, de la découverte à la maîtrise, qui améliorent à la fois les résultats professionnels et commerciaux.

Portée mondiale et opportunités commerciales accrues : élargir l'accès à une éducation abordable et de haute qualité grâce à une capacité améliorée à attirer, fidéliser et servir à la fois les particuliers et les entreprises du monde entier grâce à des capacités de commercialisation combinées, des initiatives de localisation et des atouts hautement complémentaires dans les segments clés.

Profil financier à long terme renforcé : générer des gains d'efficacité opérationnelle significatifs, notamment des synergies de coûts annuelles prévues de 115 millions de dollars dans les 24 mois suivant la clôture, et renforcer la capacité d'investissement durable dans l'innovation des plateformes basées sur l'IA, le développement rapide de produits et les initiatives de croissance durable.

Détails de la transaction

Coursera Inc est un fournisseur américain mondial de cours en ligne ouverts à tous (MOOC). Il a été fondé en 2012 par Andrew Ng et Daphne Koller, professeurs d'informatique à l'université de Stanford. Coursera collabore avec des universités et d'autres organisations pour proposer des cours en ligne, des certifications et des diplômes dans divers domaines. En 2023, plus de 300 universités et entreprises proposaient des cours via Coursera, et en 2024, le nombre de cours disponibles sur la plateforme était passé à environ 7 000.Udemy est également une entreprise américaine spécialisée dans les technologies éducatives. Fondée en 2010 par Eren Bali, Gagan Biyani et Oktay Caglar, elle propose des cours en ligne ouverts à tous. Basée à San Francisco, en Californie, Udemy possède des bureaux aux États-Unis, en Australie, en Inde, en Irlande, au Mexique et en Turquie. Sa plateforme éducative permet à la fois la création et le partage de cours en ligne. Début 2025, Udemy affirmait compter des millions d'utilisateurs individuels. Les cours sont généralement sous forme de vidéos à la demande.Le mercredi 17 décembre dernier, Coursera a annoncé le rachat d'Udemy, autre fournisseur de MOOC, afin de créer un géant de la formation en ligne et du perfectionnement professionnel évalué à 2,5 milliards de dollars.Coursera et Udemy ont mis en avant l'IA dans leur argumentaire en faveur de la fusion, affirmant que leur regroupement permettrait de former la main-d'uvre mondiale aux compétences requises pour cette technologie émergente. Les entreprises ont précisé que cette fusion renforcerait « la capacité à investir durablement dans l'innovation des plateformes basées sur l'IA, le développement rapide de produits et les initiatives de croissance durable ». Ce message rejoint l'importance accordée à cette technologie par chacune des entreprises avant l'annonce de la fusion.L'IA a été mentionnée plus de 50 fois lors d'une conférence téléphonique sur les perspectives et la stratégie avec les dirigeants de Coursera en novembre. Au cours de cette conférence, le PDG Greg Hart a vanté les mérites de la « plateforme basée sur l'IA » de Coursera, qui comprend un tuteur IA appelé Coursera Coach.« Nous devons continuer à accélérer nos cycles de développement afin de tirer parti de l'IA et des données pour améliorer l'expérience des apprenants et renforcer en permanence nos capacités dans tous les domaines de la plateforme », a déclaré Greg Hart.Lors de la dernière conférence téléphonique sur les résultats de l'entreprise, Greg Hart a décrit l'IA générative comme « la compétence la plus demandée dans l'histoire de Coursera ». En moyenne, 14 utilisateurs par minute s'inscrivaient à l'un des quelque 1 000 cours d'IA générative proposés par l'entreprise, a-t-il déclaré.Entre-temps, Coursera s'est récemment associé à OpenAI pour intégrer la plateforme du fournisseur de MOOC directement dans ChatGPT, rendant ainsi ses vidéos et ses informations accessibles à la plateforme d'IA.De même, Hugo Sarrazin, PDG d'Udemy, a souligné l'importance de l'IA pour les activités de l'entreprise lors de sa dernière conférence sur les résultats financiers en octobre.Présentant l'IA comme un moteur de la demande pour les offres d'Udemy, il a déclaré que « les entreprises investissent massivement dans la transformation par l'IA » mais « ont du mal à démontrer le retour sur investissement, car beaucoup n'ont pas développé les compétences essentielles nécessaires à leur personnel pour tirer parti de leurs investissements ».Toutefois, les deux entreprises reconnaissent également les inconvénients potentiels de l'IA. Dans le dernier rapport financier de Coursera auprès de la SEC (Securities and Exchange Commission), la liste des facteurs de risque soulignait la nouveauté de l'IA et avertissait que le marché des compétences en IA et les propres produits IA de Coursera pourraient ne pas se développer comme prévu.De plus, selon Coursera, l'IA pourrait « remplacer ou avoir un impact négatif sur la demande de solutions d'apprentissage en ligne, y compris nos offres ».C'est exactement ce qui est arrivé à Chegg, spécialiste des technologies éducatives, qui opère dans un domaine adjacent avec des outils d'apprentissage en ligne. La société a récemment annoncé qu'elle allait licencier près de la moitié de son personnel après plusieurs trimestres de chute vertigineuse de ses revenus, que les dirigeants de Chegg ont attribué à la perte de trafic  et donc d'abonnés  suite à la publication des résumés générés par l'IA de Google dans les résultats du géant de la recherche.Pour l'instant, Coursera et Udemy sont relativement stables financièrement pour des entreprises technologiques évoluant dans un marché dynamique et en constante évolution. Les deux sociétés ont enregistré un chiffre d'affaires de plus de 550 millions de dollars pour les neuf premiers mois de leur exercice fiscal. Dans les deux cas, cela représente une croissance par rapport à l'année précédente.Alors que Coursera n'a jamais été rentable, Udemy a réalisé un bénéfice net de 6,1 millions de dollars pour les trois premiers trimestres de son exercice fiscal, après une perte de 75,4 millions de dollars pour la même période l'année dernière.Coursera est mieux cotée, avec une capitalisation boursière de 1,3 milliard de dollars contre 948,7 millions de dollars pour Udemy le mercredi 17 décembre après-midi. Dans le cadre de cette transaction, qui doit être approuvée par les autorités réglementaires et les actionnaires, les détenteurs d'actions Udemy recevront 0,8 action Coursera pour chacune de leurs actions.L'annonce faite par Coursera et Udemy concernant leur fusion est présentée ci-dessous :Coursera, Inc. et Udemy, Inc. ont annoncé avoir conclu un accord de fusion définitif aux termes duquel Coursera fusionnera avec Udemy dans le cadre d'une transaction entièrement en actions. Sur la base des cours de clôture des actions ordinaires de Coursera et d'Udemy le 16 décembre 2025, la valeur implicite des capitaux propres de la société fusionnée s'élève à environ 2,5 milliards de dollars.« Nous sommes à un moment charnière où l'IA redéfinit rapidement les compétences requises pour chaque emploi dans tous les secteurs. Les organisations et les individus du monde entier ont besoin d'une plateforme aussi agile que les nouvelles compétences émergentes que les apprenants doivent maîtriser », a déclaré Greg Hart, PDG de Coursera. « En combinant les forces hautement complémentaires de Coursera et d'Udemy, nous serons encore mieux placés pour saisir les opportunités offertes par la transformation mondiale des talents, accélérer le rythme de l'innovation et offrir des expériences et des résultats précieux à nos apprenants et à nos clients. Ensemble, nous veillerons à ce que nos millions d'apprenants, nos milliers d'entreprises, d'universités et d'administrations publiques clientes, ainsi que nos formateurs experts disposent d'une plateforme leur permettant de suivre le rythme de l'accélération technologique. »« Depuis plus de 15 ans, Udemy aide des millions de personnes à acquérir des compétences très demandées au rythme de l'innovation », a déclaré Hugo Sarrazin, PDG d'Udemy. « Grâce à cette alliance avec Coursera, nous offrirons des avantages significatifs à nos apprenants, à nos entreprises clientes et à nos formateurs, tout en apportant une valeur ajoutée considérable à nos actionnaires, qui bénéficieront du potentiel de croissance substantiel de la société fusionnée. En tant que plateforme unifiée, nous pourrons accélérer notre feuille de route en matière de produits basés sur l'IA, étendre notre portée mondiale grâce à des capacités de commercialisation améliorées et dégager des synergies substantielles en termes de revenus et d'exploitation qui renforceront notre profil financier à long terme. »Selon les termes de l'accord définitif, les actionnaires d'Udemy recevront 0,800 action ordinaire de Coursera pour chaque action ordinaire d'Udemy, ce qui représente une prime de 26 % par rapport au cours de clôture moyen d'Udemy et de Coursera au cours des 30 derniers jours de bourse précédant l'annonce. À la clôture de la transaction, les actionnaires actuels de Coursera devraient détenir...