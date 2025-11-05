Avec un profil de programmeur et après un suivi en interne de 4 mois
Chez Palantir de Peter Thiel, on est davis quun passage à luniversité peut constituer une perte de temps. Cest la raison du lancement par lentreprise dun programme de recrutement de jeunes diplômés du secondaire. Elle dit être en priorité à la recherche de profils de programmeurs et de statisticiens. Les postulants passent par une période de suivi en interne de 4 mois suite à laquelle ils peuvent décrocher un emploi à temps plein dans lentreprise. Le nouveau programme de lentreprise arrive dans un contexte où des observateurs sont davis que certaines tendances technologiques en cours sont de nature à faire perdre aux diplômes leur importance.
La période de suivi en interne est rémunérée environ 5 400 dollars par mois, soit bien plus que la plupart des programmes de stages post-universitaires.
Le nouveau programme de lentreprise intervient dans un contexte où certaines études font état de ce que les diplômes universitaires perdront en importance au fur et à mesure de la montée en puissance de lintelligence artificielle. Ce sont plutôt la capacité à communiquer, la créativité et ladaptabilité que les recruteurs rechercheront de plus en plus.
A titre dillustration, Le PDG dIndeed, Chris Hyams, a exprimé ses préoccupations quant à limpact de lintelligence artificielle (IA) sur le marché du travail. Dans un essai, il compare lévolution rapide de lIA à celle de la révolution industrielle et note que les « vagues dinnovation technologique » se sont accélérées au fil du temps. En droite ligne aves ces observations, Il souligne que les étudiants sont susceptibles dacquérir des compétences qui pourraient devenir obsolètes une fois quils auront obtenu leur diplôme. Cest une sortie que vient compléter celle du vice-président de Linkedin selon laquelle « les diplômes universitaires perdront en importance au fur et à mesure de la montée en puissance de lintelligence artificielle. » En sus, 27 % des emplois sont fortement menacés par la révolution de l'IA, selon une étude de l'OCDE.
Ecole, diplôme, capacité à communiquer, créativité et adaptabilité sont-ils dissociables ? Ça dépend
La rubrique https://emploi.developpez.com ouvre la porte à la consultation de plus de 20 000 offres demploi de développeur ou en informatique pour tiers au sein de la francophonie. Des exigences reviennent au sein de ces dernières : le postulant doit posséder un diplôme universitaire de niveau bac+3/5 et plusieurs années dexpérience. Et ce nest pas fortuit.
En effet, de façon traditionnelle, lexercice dans la filière des technologies de linformation en France requiert de suivre le parcours classique dune formation diplômante en informatique, au cours de laquelle, le futur développeur de métier acquiert les connaissances de base pour la carrière quil envisage. Le cursus est sanctionné par lobtention dun diplôme universitaire à bac+3/5 en général requis (en plus dun certain nombre dannées dexpérience professionnelle) par les employeurs lors de la phase de recrutement. La consultation des syllabus de formation laisse en sus penser quelles accordent une place importante à la capacité de communiquer, à la créativité et à ladaptabilité. Cest dailleurs pour cette raison que les écoles françaises qualifient leurs ingénieurs de « généralistes. »
En Amérique du Nord, le rapport au diplôme est différent de celui en France. En 2015, Elon Musk et d'autres personnalités de l'industrie de la technologie ont créé OpenAI et l'ont déplacé dans des bureaux au nord de la Silicon Valley à San Francisco. Ils ont recruté plusieurs chercheurs ayant travaillé chez Google et Facebook, deux des entreprises qui mènent une poussée industrielle dans le domaine de l'intelligence artificielle.
En plus des salaires et des primes à la signature, les géants de l'Internet rémunèrent généralement les employés avec des options d'achat d'actions considérables. OpenAI a dépensé environ 11 millions de dollars dans sa première année, avec plus de 7 millions de dollars consacrés aux salaires et autres avantages sociaux. Cest ainsi que des chercheurs de renom ont pu entrer en possession de rémunérations annuelles variant entre 300 000 dollars et 2 millions de dollars lan.
Grosso modo, la manuvre laissait penser que la filière intelligence artificielle est réservée à des tiers ayant fait de longues études universitaires, des personnes nanties de doctorats. Seulement, Elon Musk a complété une offre demploi pour la division intelligence artificielle de Tesla à sa manière : « Un doctorat n'est absolument pas nécessaire. Tout ce qui compte, c'est une compréhension approfondie de l'intelligence artificielle et la capacité à mettre en uvre les réseaux de neurones d'une manière réellement utile (c'est ce dernier point où l'on observe qu'il y a des difficultés). Pour le reste, je me fiche de savoir si vous êtes même parvenu à obtenir votre diplôme d'études secondaires. »
Cest un positionnement qui rejoint celui dIBM qui suggère de recruter sur la base des compétences plutôt quen se fondant sur les diplômes universitaires. Même Tim Cook est davis qu « un diplôme universitaire de quatre ans nest pas nécessaire pour maîtriser le codage informatique. » Après, la plus grosse difficulté est peut-être de répondre à la question : quest-ce quêtre compétent ?
