Palantir de Peter Thiel est d'avis que l'université peut être une perte de temps et recrute donc des diplômés du secondaire
Avec un profil de programmeur et après un suivi en interne de 4 mois

Le , par Patrick Ruiz
Chez Palantir de Peter Thiel, on est davis quun passage à luniversité peut constituer une perte de temps. Cest la raison du lancement par lentreprise dun programme de recrutement de jeunes diplômés du secondaire. Elle dit être en priorité à la recherche de profils de programmeurs et de statisticiens. Les postulants passent par une période de suivi en interne de 4 mois suite à laquelle ils peuvent décrocher un emploi à temps plein dans lentreprise. Le nouveau programme de lentreprise arrive dans un contexte où des observateurs sont davis que certaines tendances technologiques en cours sont de nature à faire perdre aux diplômes leur importance.

La période de suivi en interne est rémunérée environ 5 400 dollars par mois, soit bien plus que la plupart des programmes de stages post-universitaires.

Le nouveau programme de lentreprise intervient dans un contexte où certaines études font état de ce que les diplômes universitaires perdront en importance au fur et à mesure de la montée en puissance de lintelligence artificielle. Ce sont plutôt la capacité à communiquer, la créativité et ladaptabilité que les recruteurs rechercheront de plus en plus.

A titre dillustration, Le PDG dIndeed, Chris Hyams, a exprimé ses préoccupations quant à limpact de lintelligence artificielle (IA) sur le marché du travail. Dans un essai, il compare lévolution rapide de lIA à celle de la révolution industrielle et note que les « vagues dinnovation technologique » se sont accélérées au fil du temps. En droite ligne aves ces observations, Il souligne que les étudiants sont susceptibles dacquérir des compétences qui pourraient devenir obsolètes une fois quils auront obtenu leur diplôme. Cest une sortie que vient compléter celle du vice-président de Linkedin selon laquelle « les diplômes universitaires perdront en importance au fur et à mesure de la montée en puissance de lintelligence artificielle. » En sus, 27 % des emplois sont fortement menacés par la révolution de l'IA, selon une étude de l'OCDE.



Ecole, diplôme, capacité à communiquer, créativité et adaptabilité sont-ils dissociables ? Ça dépend

La rubrique https://emploi.developpez.com ouvre la porte à la consultation de plus de 20 000 offres demploi de développeur ou en informatique pour tiers au sein de la francophonie. Des exigences reviennent au sein de ces dernières : le postulant doit posséder un diplôme universitaire de niveau bac+3/5 et plusieurs années dexpérience. Et ce nest pas fortuit.

En effet, de façon traditionnelle, lexercice dans la filière des technologies de linformation en France requiert de suivre le parcours classique dune formation diplômante en informatique, au cours de laquelle, le futur développeur de métier acquiert les connaissances de base pour la carrière quil envisage. Le cursus est sanctionné par lobtention dun diplôme universitaire à bac+3/5 en général requis (en plus dun certain nombre dannées dexpérience professionnelle) par les employeurs lors de la phase de recrutement. La consultation des syllabus de formation laisse en sus penser quelles accordent une place importante à la capacité de communiquer, à la créativité et à ladaptabilité. Cest dailleurs pour cette raison que les écoles françaises qualifient leurs ingénieurs de « généralistes. »



En Amérique du Nord, le rapport au diplôme est différent de celui en France. En 2015, Elon Musk et d'autres personnalités de l'industrie de la technologie ont créé OpenAI et l'ont déplacé dans des bureaux au nord de la Silicon Valley à San Francisco. Ils ont recruté plusieurs chercheurs ayant travaillé chez Google et Facebook, deux des entreprises qui mènent une poussée industrielle dans le domaine de l'intelligence artificielle.

En plus des salaires et des primes à la signature, les géants de l'Internet rémunèrent généralement les employés avec des options d'achat d'actions considérables. OpenAI a dépensé environ 11 millions de dollars dans sa première année, avec plus de 7 millions de dollars consacrés aux salaires et autres avantages sociaux. Cest ainsi que des chercheurs de renom ont pu entrer en possession de rémunérations annuelles variant entre 300 000 dollars et 2 millions de dollars lan.

Grosso modo, la manuvre laissait penser que la filière intelligence artificielle est réservée à des tiers ayant fait de longues études universitaires, des personnes nanties de doctorats. Seulement, Elon Musk a complété une offre demploi pour la division intelligence artificielle de Tesla à sa manière : « Un doctorat n'est absolument pas nécessaire. Tout ce qui compte, c'est une compréhension approfondie de l'intelligence artificielle et la capacité à mettre en uvre les réseaux de neurones d'une manière réellement utile (c'est ce dernier point où l'on observe qu'il y a des difficultés). Pour le reste, je me fiche de savoir si vous êtes même parvenu à obtenir votre diplôme d'études secondaires. »

Cest un positionnement qui rejoint celui dIBM qui suggère de recruter sur la base des compétences plutôt quen se fondant sur les diplômes universitaires. Même Tim Cook est davis qu « un diplôme universitaire de quatre ans nest pas nécessaire pour maîtriser le codage informatique. » Après, la plus grosse difficulté est peut-être de répondre à la question : quest-ce quêtre compétent ?

Source : Thiel

Et vous ?

Peut-on dissocier école, diplôme, capacité à communiquer, créativité et adaptabilité ?
Que devrait rechercher un recruteur en premier ? La compétence ou le diplôme ? Quelle est votre expérience à ce sujet dans la francophonie ?
Quelle est votre expérience avec des tiers qui nont pas de diplôme en informatique, mais qui exercent dans la filière ?
Combien dentreprises avez-vous vu recruter des personnes sans diplômes autour de vous ?

