public class SumOrSameGame { private int [ ] [ ] puzzle; /** * Creates a two-dimensional array and fills it with random integers, * as described in part ( a ) * Precondition: numRows > 0; numCols > 0 */ public SumOrSameGame ( int numRows, int numCols ) { /* to be implemented in part (a) */ } /** * Identifies and clears an element of puzzle that can be paired with * the element at the given row and column, as described in part ( b ) * Preconditions: row and col are valid row and column indices in puzzle. * The element at the given row and column is between 1 and 9, inclusive. */ public boolean clearPair ( int row, int col ) { /* to be implemented in part (b) */ } /* There may be instance variables, constructors, and methods that are not shown. */ }