ChatGPT Edu : plusieurs universités procèdent au déploiement massif de l'IA générative, présentée par OpenAI comme un levier d'innovation pédagogique, et l'intègrent dans le parcours de l'étudiant

ChatGPT Edu : plusieurs universités de renom procèdent au déploiement massif de l’IA générative, présentée par OpenAI comme un levier d'innovation pédagogique,

et l'intègrent dans le parcours de l'étudiant

Plusieurs universités accueillent l'IA à bras ouverts

Envoyé par Duke Envoyé par À partir du 2 juin, les étudiants de Duke auront un accès gratuit et illimité à GPT-4o dans le cadre d'un nouveau projet pilote avec OpenAI.



En outre, le personnel, le corps enseignant et/ou les étudiants professionnels de la Nicholas School of the Environment, de la Sanford School of Public Policy, de la Pratt School of Engineering, de la Fuqua School of Business et de Learning Innovation and Lifetime Education (LILE) bénéficieront également d'un accès gratuit. Les autres membres de la communauté universitaire peuvent acheter la licence à un prix nettement inférieur.



Cette version de ChatGPT fonctionne dans le cadre de l'accord institutionnel de Duke avec OpenAI, qui garantit que vos conversations et vos données ne sont jamais utilisées pour entraîner les modèles d'OpenAI. Bien qu'elle ne soit pas directement connectée aux outils ou au système de Duke, elle peut être utilisée avec des données sensibles conformément à l'accord de Duke avec OpenAI (mais pas avec des informations de santé protégées).



DukeGPT



Disponible début juin, DukeGPT utilise une interface d'IA générative intuitive et fournit une plateforme sécurisée, gérée par l'université, pour explorer et comparer des modèles d'IA avancés. Construit spécifiquement pour la communauté universitaire, il est conçu pour offrir des modèles et des outils de Duke, intégrés avec les données et les meilleures pratiques de Duke (mais pas avec des informations de santé protégées).



Combinant des options open-source sur site avec des modèles de base basés sur le cloud, DukeGPT garantit une confidentialité maximale et une protection robuste des données, offrant des ressources et des outils sur mesure pour l'apprentissage, la recherche et la productivité. Il est idéal pour ceux qui cherchent à explorer les modèles d'IA hébergés par Duke et ceux basés sur le cloud dans un environnement sécurisé et facile à utiliser.

Des outils sur mesure pour l'éducation

Une promesse séduisante : l’IA au service de l’éducation

Les universités pilotes : vitrines ou cobayes ?

Entre opportunités pédagogiques et inquiétudes légitimes



Si l’IA permet d’assister les étudiants dans leurs recherches ou de résumer des documents complexes, elle risque aussi de court-circuiter le processus d’apprentissage. L’étudiant est-il encore actif dans sa construction du savoir s’il délègue constamment à un agent conversationnel la recherche d’information, la reformulation ou même la rédaction de contenus ?L’apparente neutralité de l’IA masque une réalité plus subtile : les modèles génératifs sont prescripteurs. Ils orientent la pensée, proposent des formats, influencent le ton, et parfois même dictent les idées. À l’université, où l’on forme des esprits critiques, cela pourrait conduire à une standardisation intellectuelle inquiétante.Quelques études préliminaires ont montré que l'externalisation de tâches telles que la recherche et la rédaction à des chatbots peut diminuer des compétences telles que la pensée critique. Certains critiques affirment que les établissements d'enseignement supérieur qui se lancent à corps perdu dans les chatbots négligent des questions telles que les risques sociétaux, l'exploitation de la main-d'œuvre par l'IA et les coûts environnementaux.Loin de la panique initiale liée à la triche , de nombreuses universités américaines, et non des moindres, ouvrent désormais grand leurs portes à l'IA. L'Université d'État de Californie, un système colossal de 23 campus et plus de 460 000 étudiants, a récemment annoncé la mise à disposition de ChatGPT à l'ensemble de sa communauté . L'objectif affiché est de préparer les étudiants à la « future économie californienne axée sur l'IA » et de devenir le premier et le plus grand système universitaire américain « renforcé par l'IA ».Cette initiative s'inscrit dans une tendance de fond. Des établissements comme l'Université du Maryland travaillent également à faire des outils d'IA une partie intégrante de l'expérience étudiante quotidienne. La vision d'OpenAI est claire : fournir à chaque étudiant un assistant IA personnel qui le guidera et le soutiendra, de la journée d'orientation jusqu'à la remise des diplômes.Début juin, l'université Duke a commencé à offrir un accès illimité à ChatGPT aux étudiants, aux enseignants et au personnel. L'école a également introduit une plateforme universitaire, appelée DukeGPT, avec des outils d'IA développés par Duke :Pour concrétiser cette vision, OpenAI ne se contente pas de proposer la version grand public de son outil. La société commercialise auprès des universités des services d'IA premium, sous le nom de ChatGPT Edu, destinés aux professeurs et aux étudiants.Cette offre permet une intégration plus profonde et personnalisée. Les professeurs peuvent désormais créer leurs propres robots de discussion (chatbots) sur mesure pour chaque cours. En téléchargeant leurs plans de cours, leurs notes, leurs présentations et même les transcriptions de leurs vidéos, ils peuvent offrir aux étudiants un tuteur virtuel spécialisé dans la matière enseignée.Les applications potentielles couvrent l'ensemble du parcours universitaire. Les services d'orientation professionnelle pourraient proposer des chatbots de recrutement pour que les étudiants s'entraînent aux entretiens d'embauche. Les étudiants eux-mêmes pourraient utiliser la fonction vocale de l'assistant pour des séances de révision interactives avant un examen.À cette fin, l'année dernière, OpenAI a embauché Leah Belsky, qui a de l'expérience dans les entreprises évoluant dans le domaine des technologies de l'éducation, pour superviser ses efforts dans le domaine de l'éducation. Sa stratégie s'articule autour de deux axes : la commercialisation des services premium payants d'OpenAI auprès des universités et la promotion du service gratuit ChatGPT auprès des étudiants.« Notre vision est qu'au fil du temps, l'IA fera partie de l'infrastructure de base de l'enseignement supérieur », a déclaré Leah Belsky, vice-présidente de la branche éducation d'OpenAI, lors d'une interview. De la même manière que les universités donnent aux étudiants des comptes de messagerie électronique, a-t-elle ajouté, bientôt « chaque étudiant qui arrive sur le campus aura accès à son compte d'IA personnalisé ».Pour diffuser les chatbots sur les campus, OpenAI vend des services d'IA haut de gamme aux universités pour l'usage des professeurs et des étudiants. Elle mène également des campagnes de marketing visant à inciter les étudiants qui n'ont jamais utilisé de chatbots à essayer ChatGPT.Sur le papier, ChatGPT Edu coche toutes les cases de l’innovation responsable. Alimenté par GPT-4o, il peut traiter du texte, des données, des images, du code et même accéder au web. OpenAI promet une sécurité renforcée, une intégration aux systèmes d’information universitaires, et une absence d’utilisation des données étudiantes à des fins d’entraînement.Mieux encore, il permet aux établissements de créer leurs propres GPT personnalisés, adaptés aux programmes, à la langue d’enseignement et aux besoins des étudiants. Des cas concrets comme l’aide à la recherche en santé publique à Columbia ou le soutien linguistique à Arizona State montrent une application pertinente de la technologie.La campagne d'OpenAI s'inscrit dans le cadre d'une course à l'armement en matière d'intelligence artificielle entre les géants de la technologie, qui cherchent à séduire les universités et les étudiants avec leurs chatbots. L'entreprise suit les traces de rivaux tels que Google et Microsoft qui, depuis des années, s'efforcent d'introduire leurs ordinateurs et leurs logiciels dans les écoles et de courtiser les étudiants en tant que futurs clients.La concurrence est si vive que Sam Altman, directeur général d'OpenAI, et Elon Musk, fondateur de l'entreprise rivale xAI, ont publié ce printemps sur les médias sociaux des annonces contradictoires proposant des services d'IA gratuits et de qualité supérieure aux étudiants en période d'examen. Google a ensuite fait monter les enchères en annonçant l'accès gratuit des étudiants à son service de chatbot premium « jusqu'aux examens de fin d'année 2026 ».OpenAI a été à l'origine de la récente tendance en matière d'IA dans le domaine de l'éducation. Fin 2022, le lancement par l'entreprise de ChatGPT, qui peut produire des dissertations et des mémoires à consonance humaine, a contribué à déclencher une vague de tricherie alimentée par les chatbots. Les outils d'IA générative comme ChatGPT, qui sont formés à partir de grandes bases de données de textes, inventent également des choses, ce qui peut induire les étudiants en erreur.Moins de trois ans plus tard, des millions d'étudiants utilisent régulièrement des chatbots d'IA comme aides à la recherche, à la rédaction, à la programmation informatique et à la génération d'idées. Aujourd'hui, OpenAI capitalise sur la popularité de ChatGPT pour promouvoir ses services d'IA auprès des universités en tant que nouvelle infrastructure pour l'enseignement supérieur.Le service d'OpenAI pour les universités, ChatGPT Edu, offre plus de fonctionnalités, y compris certaines protections de la vie privée, que le chatbot gratuit de l'entreprise. ChatGPT Edu permet également aux professeurs et au personnel de créer des chatbots personnalisés pour l'usage de l'université. (OpenAI propose aux consommateurs des versions premium de son chatbot moyennant un abonnement mensuel).L'effort d'OpenAI pour moderniser l'enseignement supérieur grâce à l'IA équivaut à une expérience nationale sur des millions d'étudiants. L'utilisation de ces chatbots dans les écoles est si récente que leurs avantages éducatifs potentiels à long terme et leurs éventuels effets secondaires n'ont pas encore été établis.La liste des universités ayant adopté ChatGPT Edu est prestigieuse : Wharton, Columbia, Oxford, Arizona State. Mais il faut s’interroger : ces établissements sont-ils des partenaires actifs dans la co-construction d’un outil éducatif, ou des laboratoires grandeur nature où OpenAI peut tester sa technologie à grande échelle dans des contextes réels ?OpenAI reste une entreprise privée à but lucratif. Or, l’enseignement supérieur repose sur des valeurs de neutralité scientifique, de transparence et de service public. L'introduction massive d'une technologie propriétaire soulève donc une tension fondamentale : l’université peut-elle confier à une firme externe une part aussi stratégique de sa pédagogie ?L'enthousiasme pour cette révolution technologique n'est cependant pas sans soulever des questions et des préoccupations. Si l'IA peut être un formidable outil pour automatiser certaines tâches, personnaliser l'apprentissage et offrir un soutien constant, les risques d'une dépendance excessive sont réels.Des critiques s'élèvent pour mettre en garde contre un affaiblissement potentiel de la pensée critique et des compétences de recherche fondamentale chez les étudiants. La facilité d'accès à des réponses instantanées pourrait décourager l'effort intellectuel et l'analyse approfondie.Ironiquement, alors que les craintes initiales se concentraient sur la triche des étudiants, certains d'entre eux expriment aujourd'hui leur mécontentement face à l'utilisation de ChatGPT par leurs propres professeurs pour générer du contenu de cours, s'interrogeant sur l'originalité et la qualité de l'enseignement dispensé.En définitive, l'arrivée en force de ChatGPT sur les campus universitaires marque un tournant indéniable. Le défi pour les établissements sera de trouver le juste équilibre : intégrer l'intelligence artificielle comme un assistant puissant et un outil pédagogique innovant, tout en veillant à ce qu'elle ne se substitue pas à la réflexion, à l'analyse et au développement intellectuel qui demeurent au cœur de la mission éducative. L'expérience ne fait que commencer.Sources : université du Maryland ChatGPT favorise-t-il réellement l’apprentissage actif, ou renforce-t-il une culture de la délégation intellectuelle ?Comment garantir que les étudiants développent des compétences critiques face à une IA qui produit des réponses « convaincantes » mais parfois erronées ?Jusqu’à quel point un enseignant peut-il déléguer des tâches pédagogiques à une IA sans perdre le sens de son métier ?Comment former les étudiants à utiliser l’IA comme outil d’accompagnement plutôt que comme substitut à la réflexion ?Les étudiants doivent-ils apprendre à coder ou à comprendre les modèles d’IA pour en faire un usage éclairé ?Peut-on imaginer une évaluation académique cohérente dans un contexte où les outils d’IA sont omniprésents ?