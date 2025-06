Résultats sur le marché du travail des diplômés de l'enseignement supérieur par spécialité (du taux de chômage le plus élevé vers le moins élevé)

Le domaine de l'informatique, longtemps perçu comme une voie royale vers l'emploi, connaît aujourd'hui une réalité plus nuancée. Aux États-Unis, les diplômés en informatique affichent l'un des taux de chômage les plus élevés parmi les filières universitaires, atteignant jusqu'à 7,8 % selon certaines estimations, contre une moyenne nationale de 3,9 %.« Tous les jeunes qui possèdent un ordinateur portable pensent qu'ils sont le prochain Zuckerberg, mais la plupart d'entre eux ne sont pas capables de déboguer pour sortir d'un sac en papier », a déclaré un expert.En ce qui concerne les filières de premier cycle présentant les taux de chômage les plus élevés, l'informatique arrive en septième position, malgré sa relative popularité. Le taux de chômage de cette discipline est de 6,1 %, juste en dessous de celui de la physique et de l'anthropologie, qui s'élève respectivement à 7,8 % et 9,4 %.L'ingénierie informatique, qui, dans de nombreuses écoles, est assimilée à l'informatique, affiche un taux de chômage de 7,5 %, ce qui remet en question le marché de l'emploi auquel accèdent de nombreux diplômés en informatique.En revanche, les filières telles que les sciences de la nutrition, les services de construction et le génie civil affichent des taux de chômage parmi les plus bas, oscillant entre 1 % et 0,4 %.Ces données sont basées sur le rapport de la Fed de New York, qui a examiné les données du recensement de 2023 et les taux de chômage des récents diplômés de l'enseignement supérieur.l'essor rapide de l'intelligence artificielle (IA) et de l'automatisation a transformé le paysage de l'emploi. Des postes autrefois considérés comme des tremplins pour les jeunes diplômés sont désormais automatisés, réduisant ainsi les opportunités d'entrée sur le marché du travail .la popularité croissante des études en informatique a conduit à une surabondance de diplômés. Par exemple, au MIT, 42 % des étudiants ont obtenu un diplôme en informatique en 2023, doublant ainsi le nombre de diplômés en une décennie . Cette saturation intensifie la concurrence pour un nombre limité de postes.les programmes universitaires en informatique sont souvent critiqués pour leur manque d'adaptation aux évolutions rapides du secteur. Les employeurs recherchent des compétences spécifiques en technologies émergentes telles que le cloud computing, le big data ou le développement web, compétences que les diplômés ne maîtrisent pas toujours .le processus de recrutement dans le secteur technologique est souvent long et exigeant. Il n'est pas rare que l'embauche d'un développeur prenne plus de 40 jours, ce qui peut décourager les jeunes diplômés et prolonger leur période de recherche d'emploiBryan Driscoll, consultant en ressources humaines, a déclaré : « Les étudiants en informatique se sont longtemps vu vendre un rêve qui ne correspond pas à la réalité. Choisissez la 'bonne' filière, travaillez dur et vous obtiendrez un emploi stable et bien rémunéré. Mais comme pour beaucoup de disciplines et d'emplois connexes, la réalité est dure : trop de diplômés, pas assez d'emplois, des dettes d'études écrasantes et un marché qui récompense le pedigree plutôt que le potentiel ».Pour de nombreux postes en informatique, des dizaines de milliers de diplômés courent après l'emploi, qui exige désormais des années d'expérience, un GitHub impressionnant et la capacité de travailler pour un faible salaire, a déclaré Driscoll.« Le problème, c'est le système. Nous avons surproduit des diplômes sans nous préoccuper de l'exploitation et de la fermeture des filières d'embauche dans le secteur technologique », a déclaré Driscoll. « Les postes de débutants disparaissent, les stages non rémunérés sont encore monnaie courante et les entreprises délocalisent ou automatisent les emplois pour lesquels ces diplômés ont été formés ».Les emplois de débutant sont susceptibles d'être automatisés parce qu'ils comportent souvent des tâches routinières et peu risquées que l'IA générative gère bien. Les nouvelles capacités de l'IA en matière de codage, de débogage, etc. pourraient signifier que les entreprises ont besoin de moins de personnes pour effectuer ce type de travail. En d'autres termes, cela signifie que certains emplois pour les nouveaux diplômés pourraient bientôt devenir obsolètes.Les chercheurs de SignalFire, une startup de capital-risque axée sur les données et qui suit les mouvements professionnels de plus de 600 millions d'employés et de 80 millions d'entreprises sur LinkedIn, pensent qu'ils pourraient voir les premiers signes de l'impact de l'IA sur l'embauche. En analysant les tendances en matière de recrutement, SignalFire a remarqué que les entreprises technologiques ont recruté moins de jeunes diplômés en 2024 qu'en 2023 Plus précisément, SignalFire a constaté que les Big Tech ont réduit le recrutement de nouveaux diplômés de 25 % en 2024 par rapport à 2023. Dans le même temps, le recrutement de diplômés dans les startups a diminué de 11 % en 2024 par rapport à l'année précédente. SignalFire n'a pas révélé exactement combien de diplômés en moins ont été embauchés selon leurs données. Les données suggèrent toutefois qu'il pourrait s'agir de milliers de diplômés.Si l'adoption de nouveaux outils d'IA n'explique peut-être pas entièrement la baisse des embauches de jeunes diplômés, Asher Bantock, responsable de la recherche chez SignalFire, affirme qu'il existe des « preuves convaincantes » que l'IA est un facteur contribuant de manière significative.Le rapport « Future of Jobs 2025 » du Forum économique mondial dépeint une vision pessimiste et alarmante de l'avenir du marché du travail. Il indique que l'automatisation dans les entreprises atteindra des niveaux records d'ici à 2030. La fondation rapporte que 41 % des entreprises qu'elle a interrogées dans le cadre de l'enquête ont l'intention de réduire leur personnel là où l'IA peut automatiser des tâches . Ce qui n'est pas rassurant pour les travailleurs.Du côté des débutants, la Hult International Business School a publié en janvier 2025 une étude selon laquelle 37 % des employeurs préfèrent embaucher une IA plutôt qu'un jeune diplômé de la génération Z . L'étude a interrogé 1 600 employeurs et 96 % d'entre eux ont déclaré que la plupart des formations universitaires ne préparent pas du tout les gens à leur travail. Au total, 89 % d'entre eux ont déclaré qu'ils évitaient d'embaucher de jeunes diplômés.Gabe Stengel, fondateur de Rogo, une startup spécialisée dans l'analyse financière à l'aide de l'IA, a commencé sa carrière à la banque d'investissement Lazard, où il a aidé de grandes sociétés pharmaceutiques à acheter des startups biotechnologiques. Aujourd'hui, il a presque entièrement automatisé ce travail.« L'outil de Rogo peut faire presque tout le travail que j'ai fait dans l'analyse de ces sociétés. Nous pouvons rassembler les documents, faire preuve de diligence à l'égard de la société, examiner ses états financiers », a-t-il déclaré sur scène lors du récent sommet de la technologie financière de Newcomer. Cela signifie que l'IA réduit déjà le nombre d'emplois technologiques de base, mais également les opportunités pour les débutants dans d'autres secteurs.Alors que la plupart des grandes banques d'investissement n'ont pas encore explicitement réduit le recrutement d'analystes en raison de l'IA, les dirigeants de sociétés telles que Goldman Sachs et Morgan Stanley ont déjà envisagé de réduire jusqu'à deux tiers les embauches de personnel junior et de diminuer le salaire de ceux qu'ils embauchent parce que le travail avec l'IA n'est pas aussi exigeant qu'auparavant, a rapporté le New York Times en 2024.Bien que la menace de l'IA sur les emplois peu qualifiés soit réelle, le besoin des entreprises technologiques en professionnels expérimentés continue d'augmenter. Selon le rapport de SignalFire, les Big Tech ont augmenté leurs recrutements de 27 % pour les professionnels ayant entre deux et cinq ans d'expérience, tandis que les startups ont embauché 14 % de personnes en plus dans cette même tranche d'ancienneté, bien qu'elles ne soient pas non plus l'abri.Un paradoxe frustrant se dessine pour les jeunes diplômés : ils ne peuvent pas être embauchés sans expérience, mais ils ne peuvent pas non plus acquérir de l'expérience sans être embauchés. Si ce dilemme n'est pas nouveau, Heather Doshay, partenaire de SignalFire pour les personnes et les talents, affirme qu'il est considérablement exacerbé par l'IA. Heather Doshay conseille aux jeunes diplômés de maîtriser les outils d'IA pour optimiser leur chance.Un rapport publié en février 2024 par la Linux Foundation Research et de l'Open Source Security Foundation (OpenSSF) indique que de nombreux développeurs n'ont pas les connaissances et les compétences essentielles pour développer efficacement des logiciels sécurisés. Près d'un tiers des développeurs logiciels ne sont pas familiers avec les pratiques de développement de logiciels sécurisés. Le rapport indique que l'éducation et la formation sont requises.Par ailleurs, selon une étude publiée en 2023 par Dell Technologies, les membres de la génération Z estiment que l'école ne leur donne pas les compétences nécessaires pour survivre dans un monde numérique . Ils reconnaissent la n...