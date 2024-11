Les bootcamps avant la montée en puissance de l'IA

Les bootcamps à l'air de l'IA

Pourtant, l'IA est en train de changer la façon dont les logiciels sont créés

L’impact de l’IA sur le marché du travail

Réinventer la promesse des bootcamps

Tout le monde ne considère pas ces évolutions comme un coup de grâce pour les emplois dans le domaine du codage

Au printemps 2017, Mined Minds, une organisation à but non lucratif, a fait savoir qu’elle enseignerait la programmation informatique à l’école de Virginie-Occidentale à plusieurs personnes qui participeront à un camp d’apprentissage et s’engage de ce fait à leur trouver des emplois bien rémunérés dans de grandes entreprises. Selon le NYT, ils ont été nombreux à s’inscrire au projet de Mined Minds. De nombreuses personnes ont quitté leur emploi et d’autres sont des étudiants qui ont abandonné leurs études pour la perspective d’une carrière stable et lucrative. Seulement, selon le quotidien américain, cela n’est jamais arrivé.En 2019, presque aucun de ceux qui se sont inscrits à Mined Minds ne travaillait dans la programmation . La plupart ont décrit Mined Minds comme étant une opération erratique, dans laquelle les garanties s'évaporaient brusquement et les licenciements semblaient inévitables, laissant les gens recommencer à la base des emplois salariés qu'ils avaient laissés. De plus, le seul à avoir obtenu le certificat promis par Mined Minds est aujourd’hui livreur. « C’était une affaire trop belle pour être vraie », a déclaré Billyjack Buzzard, âgé de 33 ans, qui était le seul ancien mineur de charbon de la Virginie-Occidentale à avoir terminé ses cours et obtenu un emploi dans le programme. Il a été renvoyé après 14 mois et est retourné miner sous terre. Ce sont là quelques-unes des raisons qui ont poussé certains anciens élèves du programme de Mined Minds à intenter une action en justice contre l’organisation.Lambda School a beaucoup attiré l'attention et a levé quelque 130 millions de dollars de capital-risque auprès d'une liste impressionnante d'investisseurs, pour son approche novatrice de l'enseignement du codage : offrir des cours d'informatique virtuelle de six mois pour 30 000 $, avec la possibilité de payer les cours en plusieurs versements basés sur une échelle mobile qui ne démarre qu'une fois que vous avez décroché un emploi qui rapporte au moins 50 000 $. Mais il s'avère que la startup suscite également beaucoup de controverses. Par exemple, en mai 2021, trois étudiants ont porté plainte contre la société en Californie, invoquant des pratiques financières et éducatives trompeuses. Les trois plaintes, intentées par l'ONG National Student Legal Defence Network au nom de Linh Nguyen, Heather Nye et Jonathan Stickrod, remontent à une période comprise entre 2018 et 2020.Le Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) a pris des mesures contre le Coding Bootcamp BloomTech et son PDG Austen Allred pour avoir trompé les étudiants et caché le coût des prêts. L'école à but lucratif a fait de fausses déclarations sur les taux de placement.Le CFPB a constaté que BloomTech et Allred ont faussement dit aux étudiants que les contrats d'accord de "partage des revenus" de l'école n'étaient pas des prêts, alors qu'il s'agissait en fait de prêts assortis de frais financiers moyens d'environ 4 000 dollars. BloomTech et Allred ont attiré les candidats à l'inscription en leur promettant des taux de placement allant jusqu'à 86 %, alors que les mesures internes de l'entreprise indiquaient des taux de placement plus proches de 50 % et, dans certains cas, aussi bas que 30 %.Par rapport à il y a cinq ans, le nombre d'offres d'emploi actives pour les développeurs de logiciels a chuté de 56 %, selon les données compilées par CompTIA. Pour les développeurs inexpérimentés, la chute est encore plus importante : 67 %. « Je dirais que c'est le pire environnement que j'ai vu en 25 ans pour les emplois de débutant dans la technologie », a déclaré Venky Ganesan, partenaire de la société de capital-risque Menlo Ventures.Pendant des années, le conseil de carrière de tous ceux qui comptaient était « apprenez à coder ». Cela ressemblait à une équation immuable : Compétences en codage + travail acharné = emploi.Aujourd'hui, l'équation ne semble plus aussi simple.Depuis leur apparition au milieu des années 2010, les cours intensifs de codage dans les bootcamps ont été salués comme un moyen rapide d'accéder à une carrière bien rémunérée, en particulier pour les personnes qui n'ont pas obtenu de diplôme universitaire. Le président Barack Obama les a intégrés à son initiative pour l'emploi, des organisations à but non lucratif les ont mis en place pour propulser des personnes d'origines diverses vers des carrières technologiques, et des universités, de Harvard à Berkeley, ont proposé leurs propres versions.Et cela a fonctionné. Dans une enquête menée en 2020 par CourseReport auprès de 3 000 personnes certifiées des bootcamps, 79 % des personnes interrogées ont déclaré que les cours les avaient aidés à décrocher un emploi dans la technologie, avec une augmentation de salaire moyenne de 56 %.Mais le secteur a cessé d'embaucher au moment même où les nouveaux outils de codage de l'IA commençaient à se généraliser. En 2022, DeepMind, l'équipe d'IA de Google, a annoncé qu'elle avait testé son modèle d'IA AlphaCode dans des concours de codage et qu'il était aussi performant qu'un « programmeur novice ayant suivi une formation de quelques mois à un an ».Il a fallu quelques années de plus, mais les outils à la disposition d'un programmeur typique se sont depuis nettement améliorés. En septembre dernier, OpenAI a publié une nouvelle version de ChatGPT. Elle calcule les réponses d'une manière différente des modèles précédents et pourrait même être plus performante en matière d'écriture de code. Des outils comme AlphaCode de Google et Copilot de GitHub génèrent des bouts de code à des fins spécifiques, en testant ou en optimisant le code existant et en trouvant des bogues.La véritable preuve se trouve chez les développeurs : Environ 60 % des 65 000 développeurs interrogés en mai par StackOverflow, une communauté de développeurs de logiciels, ont déclaré avoir utilisé des outils de codage d'I.A. cette année.Une étude a montré qu'un assistant de codage de l'I.A. rendait les développeurs 20 % plus productifs. Sundar Pichai, directeur général de Google, a déclaré lors d'une récente conférence téléphonique avec des analystes que plus d'un quart du nouveau code de l'entreprise était désormais généré par l'IA, mais revu et accepté par les ingénieurs.Comme dans toute discussion sur l'automatisation, il y a deux façons de prévoir les résultats de cette évolution. Solar-Lezama pense que les outils d'IA sont une bonne nouvelle pour les carrières de programmation. Selon lui, si le codage devient plus facile, nous produirons simplement plus de logiciels de meilleure qualité. Nous les utiliserons pour résoudre des problèmes qui n'en valaient pas la peine auparavant, et les normes monteront en flèche.L'autre point de vue : « Zach Sims, cofondateur de Codecademy, une société d'apprentissage du codage en ligne, a déclaré : « Je pense que la situation est plutôt sombre. Il parlait en particulier des perspectives d'emploi pour les certifiés des camps d'entraînement au codage.L’introduction massive d’outils comme ChatGPT ou Copilot, capables de générer du code, change la donne. Ces outils permettent aux entreprises d’automatiser des tâches répétitives, réduisant la nécessité d’embaucher de nombreux développeurs juniors. Les recruteurs privilégient donc des profils expérimentés ou spécialisés, ce qui place les certifiés des bootcamps, souvent débutants, dans une position précaire.De plus, la rapidité d’évolution des technologies liées à l’IA exige une capacité d’apprentissage continu. Les bootcamps, bien qu’efficaces pour enseigner les bases, ne fournissent souvent pas les outils nécessaires pour naviguer dans un environnement technologique en constante transformation.Face à ces défis, certains bootcamps adaptent leurs programmes pour mieux répondre aux exigences du marché. Ils intègrent désormais des modules sur l’intelligence artificielle, l’apprentissage automatique et la gestion des données, tout en mettant l’accent sur des compétences transversales telles que la résolution de problèmes, la collaboration et la pensée critique.Cependant, cette adaptation n’est pas sans limites. Les bootcamps doivent trouver un équilibre entre la spécialisation et leur format court, afin de ne pas perdre leur attrait principal : une formation rapide et accessible. Par ailleurs, la compétitivité accrue sur le marché signifie que même avec une spécialisation, la réussite n’est pas garantie.Armando Solar-Lezama, qui, en tant que chef du groupe de programmation assistée par ordinateur du M.I.T., passe ses journées à réfléchir à la manière d'introduire davantage d'automatisation dans le codage, a déclaré que les outils d'IA manquaient encore de beaucoup de compétences essentielles, même pour les programmeurs débutants. Ses recherches ont montré, par exemple, que les grands modèles de langage comme le GPT-4 ne comprenaient pas vraiment les problèmes qu'ils résolvaient par le code et commettaient parfois des erreurs ridicules.« Lorsqu'il s'agit de compétences plus fondamentales, de savoir comment raisonner sur un morceau de code, de savoir comment traquer un bogue dans un grand système, ce sont des choses que les modèles actuels ne savent vraiment pas faire », a-t-il déclaré.Solar-Lezama et Sims pensent toujours qu'il faut apprendre à coder. Mais certains voient un parallèle avec la division longue : Il est bon de comprendre comment cela fonctionne. On peut dire que c'est un exercice nécessaire à l'apprentissage de mathématiques plus avancées. Mais en soi, cela ne vous mènera pas très loin.Dans l'arène des conseils professionnels clichés, « apprendre à coder » a été remplacé par un appel aux « compétences en I.A. ».M.I.T., Cornell, Northwestern, Columbia et d'autres universités prêtent désormais leur nom à des certificats d'intelligence artificielle. Le bootcamp Fullstack Academy a récemment lancé un camp d'entraînement à l'I.A. et à l'apprentissage automatique d'une durée de 26 semaines. Des entreprises comme Booz Allen et JPMorgan Chase proposent des cours gratuits d'IA à leurs employés.Selon CompTIA, les titres d'emploi les plus populaires dans le domaine de l'IA comprennent « ingénieur en apprentissage automatique » et « ingénieur en intelligence artificielle ». Les compétences énumérées dans ces offres d'emploi sont notamment « le déploiement et la mise à l'échelle de modèles d'apprentissage automatique » et « l'automatisation des processus de formation, de version, de surveillance et de déploiement de modèles linguistiques de grande taille ».On ne peut pas apprendre cela rapidement sans avoir des connaissances en mathématiques ou en codage.Une autre catégorie de « compétences en I.A. » semble plus difficile à cerner. Dans une récente enquête menée par Microsoft et LinkedIn auprès de plus de 9 000 cadres, 66 % d'entre eux ont déclaré qu'ils n'embaucheraient pas quelqu'un qui n'a pas de compétences en I.A., mais on ne sait pas exactement à quoi ressemblent ces compétences.Sources : Columbia Engineering: AI Boot Camp Que pensez-vous des bootcamps en général ? Peuvent-ils rivaliser avec des cursus universitaires pour répondre aux besoins actuels des entreprises en technologies avancées ?Est-il réaliste de croire qu’une formation de quelques mois peut suffire face à des outils d’IA qui automatisent le travail de développeurs juniors ?L’intelligence artificielle supprime-t-elle réellement des emplois, ou redéfinit-elle simplement les rôles des développeurs ?Les outils d’IA comme ChatGPT et Copilot représentent-ils une menace ou une opportunité pour les débutants dans la tech ?