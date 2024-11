Une grande adoption

Les promesses non tenues de l'EdTech

Des résultats décevants en termes de performances scolaires



Baisse des résultats des tests PISA dans le monde (Programme international pour le suivi des acquis des élèves)

Pourquoi l'EdTech n’a-t-elle pas réussi sa révolution ?

Conclusion

L'EdTech s'est lancée avec l'ambition de révolutionner les systèmes éducatifs traditionnels en y intégrant des technologies de pointe : intelligence artificielle, plateformes d'apprentissage en ligne, logiciels de gestion de classe et plus encore. Des entreprises comme Coursera, Khan Academy et Udemy, ainsi que de nouveaux systèmes d'apprentissage personnalisés, visaient à rendre l'éducation plus accessible. L'idée était que chaque élève, quel que soit son contexte géographique, financier ou scolaire, pourrait accéder aux mêmes ressources éducatives de haute qualité et bénéficier d'un apprentissage adapté à son rythme et à ses besoins.Pourtant, si l’EdTech a indéniablement permis des avancées, le bilan général reste mitigé. De nombreux obstacles ont empêché la vision initiale de se concrétiser pleinement : inégalités d’accès, difficultés d’implémentation, et résultats éducatifs décevants en tête de liste.Une situation que Jared Cooney Horvath souligne lorsqu'il soutient que la révolution EdTech n’a pas transformé l’éducation comme promis. Il critique l’illusion selon laquelle la technologie pourrait résoudre les problèmes de l'éducation et souligne que les résultats sont restés limités, voire contre-productifs. Horvath explique que l’éducation repose sur des relations humaines et une compréhension contextuelle, des aspects que la technologie ne peut remplacer. Pour lui, l’EdTech a échoué car elle a ignoré la nature profonde de l’apprentissage.De leur côté, Jon Haidt et Zach Rausch expliquent :« Lorsque les smartphones et les plateformes de médias sociaux ont envahi la vie des adolescents au début des années 2010, les écoles ont connu leur propre révolution numérique, les ordinateurs portables, tablettes et iPads 1-to-1 devenant des éléments de base dans les salles de classe du monde occidental (1-to-1 signifie un dispositif par élève). Dix ans plus tard, l'optimisme révolutionnaire s'estompe. Une étude de l'OCDE a montré que la plupart des technologies éducatives (EdTech) n'ont pas apporté les bénéfices académiques promis. Entre-temps, les résultats des tests mondiaux en mathématiques, en sciences et en lecture se sont effondrés. Ces tendances ont été exacerbées par la pandémie de COVID-19, mais elles ont commencé au début des années 2010, juste au moment où les appareils numériques ont été placés sur les bureaux des élèves« Dans, nous avons plaidé en faveur d'écoles sans téléphone. Nous avons fait valoir que ne pas se servir des téléphones du début à la fin des cours améliorerait les performances et la concentration des élèves, ainsi que la qualité de leurs relations personnelles (ce qui semble se produire, à une vitesse fulgurante, et avec des effets très positifs). Cependant, l'impact des technologies de l'éducation (EdTech) sur les résultats des élèves n'était pas clair pour nous. Depuis la publication de cet article, nous avons fait appel à d'éminents experts en la matière et nous publions à présent une série de billets pour répondre aux questions que se posent de nombreux éducateurs, parents et élèves : les technologies de l'éducation (EdTech) sont-elles réellement meilleures que les méthodes d'apprentissage traditionnelles ? Quand sont-elles utiles et quand les effets de distraction l'emportent-ils sur les avantages pédagogiques ? À quel âge (le cas échéant) les élèves devraient-ils commencer à utiliser les iPads et les Chromebooks en classe ? Et la prolifération soudaine des appareils 1-to-1 est-elle en partie responsable de la baisse globale des résultats aux examens au cours de la dernière décennie ?».En mai 2023, Lotta Edholm, ministre de l'éducation, a annoncé que les salles de classe suédoises viseraient à réduire considérablement la technologie numérique utilisée par les élèves et à adopter des pratiques plus traditionnelles telles que la lecture de livres papier et la prise de notes manuscrites. Cette annonce a suscité l'incrédulité des experts et du grand public international: pourquoi un pays tout entier renoncerait-il volontairement à ces technologies numériques qui sont largement considérées comme l'avenir de l'éducation ?Selon une enquête récente, 92 % des élèves du monde entier ont déclaré avoir accès à un ordinateur à l'école. En Nouvelle-Zélande, 99 % des écoles sont équipées de l'internet à haut débit, tandis qu'en Australie, le rapport élèves-ordinateurs est inférieur à 1:1 (ce qui signifie qu'il y a plus d'ordinateurs que d'élèves à l'école). Aux États-Unis, les dépenses publiques en produits EdTech pour les écoles publiques dépassent les 30 milliards de dollars par an.Au vu de ces chiffres, on pourrait penser que les technologies de l'information et de la communication ont clairement démontré leur impact bénéfique sur l'apprentissage des élèves.Selon l'analyse de Jared Cooney Hovrath, il n'en est rien.Depuis des années, l'EdTech a été portée par l'espoir de transformer l'éducation. Soutenue par des avancées en IA, des plateformes en ligne et de nouvelles approches, elle promettait d'améliorer l'apprentissage, de le rendre plus accessible et de personnaliser l'éducation. Cependant, selon des critiques, cette révolution technologique a échoué à tenir ses promesses.Horvath explique que les problèmes de l’éducation vont bien au-delà de ce que la technologie peut résoudre. L’enseignement et l’apprentissage s’appuient sur des interactions humaines, la compréhension des besoins émotionnels et cognitifs des élèves, et un contexte qui est unique à chaque classe. La technologie, souvent rigide et incapable de saisir les nuances, peine à se substituer à ces éléments essentiels.De plus, l’EdTech a introduit des problématiques nouvelles, comme la distraction numérique ou la déconnexion. Au lieu d’enrichir l’apprentissage, elle a parfois fragmenté l’attention des élèves et engendré des pratiques contre-productives. Cette critique incite donc à reconsidérer l’EdTech non pas comme un substitut mais comme un outil complémentaire, servant à soutenir les enseignants plutôt qu’à les remplacer.Dans certains cas, les outils EdTech ont démontré des résultats modestes en termes d’amélioration des performances scolaires. Plusieurs études montrent que si la technologie peut être bénéfique dans certaines situations, elle ne constitue pas une solution miracle. Des méthodes pédagogiques basées sur des interactions directes entre enseignants et élèves restent souvent plus efficaces. De plus, le risque de distractions numériques peut contrebalancer les bénéfices potentiels d'un apprentissage numérique.D'ailleurs, une étude internationale de l'OCDE sur l'impact des ordinateurs dans l'éducation fait état de ce qui suit :« Les élèves qui utilisent très fréquemment des ordinateurs à l'école obtiennent de bien moins bons résultats dans la plupart des domaines d'apprentissage... Et la conclusion la plus décevante du rapport est peut-être que la technologie n'aide guère à combler le fossé des compétences entre les élèves favorisés et les élèves défavorisés. »Après avoir examiné 126 études de recherche portant sur les interventions éducatives basées sur la technologie, le centre de recherche mondial J-PAL a conclu :« Les initiatives qui élargissent l'accès aux ordinateurs [...] n'améliorent pas les notes et les résultats aux examens de la maternelle à la 12e année. [En outre, les cours en ligne diminuent les résultats scolaires des élèves par rapport aux cours en présentiel. »Une analyse récente de l'impact des ordinateurs sur les performances en lecture des élèves de la maternelle à la terminale aux États-Unis conclut que « ...même de petites quantités quotidiennes (30 minutes) d'utilisation d'appareils numériques dans les salles de classe sont négativement liées aux résultats d'un test de compréhension de la lecture ». Une analyse similaire des modérateurs d'apprentissage dans le cadre universitaire conclut que « l'extension de l'utilisation de la technologie au détriment d'autres formes d'enseignement est susceptible d'avoir des effets néfastes sur les résultats ». Une autre série d'analyses indique que l'investissement dans la climatisation a un impact plus bénéfique sur l'apprentissage des étudiants que l'investissement dans un ordinateur portable pour chaque étudiant (ES = 0,21 contre 0,16).L'un des problèmes fondamentaux de l'EdTech réside peut-être dans son approche trop centrée sur la technologie. Dans de nombreux cas, les entreprises et les investisseurs se sont concentrés sur la création de produits sophistiqués sans toujours comprendre les véritables besoins du monde éducatif. Cela a conduit à des outils technologiques qui, bien que séduisants sur le papier, ne répondent pas aux défis pratiques de l’éducation. Les enseignants, souvent peu impliqués dans le développement de ces outils, peinent parfois à intégrer efficacement ces technologies dans leurs méthodes pédagogiques.Ensuite, il y a un décalage entre les attentes placées dans l’EdTech et la réalité des pratiques éducatives. L'éducation est un domaine complexe où la technologie ne peut remplacer l'expérience humaine, la relation pédagogique, et la compréhension profonde des dynamiques de classe. En misant trop sur l'automatisation et la numérisation, l’EdTech a sous-estimé l’importance de l'interaction humaine.L'une des promesses de l’EdTech était d’offrir un apprentissage personnalisé, capable de s’adapter aux besoins et capacités de chaque élève. En pratique, de nombreux outils EdTech se sont avérés moins adaptatifs et plus rigides que prévu. Bien que les algorithmes puissent identifier certains profils d'apprentissage, ils ne remplacent pas l'intuition et le jugement d’un enseignant qualifié. Les plateformes numériques peinent à recréer l’interaction humaine, essentielle pour motiver les élèves, les soutenir dans leur apprentissage et s’adapter aux situations spécifiques de chacun. Cette lacune limite l'impact de l'EdTech et peut même réduire la qualité de l'apprentissage pour certains élèves.Plutôt que de remplacer les méthodes traditionnelles, l’EdTech aurait peut-être dû s’intégrer de manière complémentaire, en facilitant le travail des enseignants plutôt qu’en cherchant à les supplanter. Aussi, pour que l'EdTech trouve sa place, il est essentiel qu'elle soit repensée pour enrichir l’expérience humaine, en aidant à combler des lacunes mais sans chercher à se substituer aux méthodes pédagogiques éprouvées. Les promesses de l'EdTech restent encore à accomplir, et il n'est pas exclu que la prochaine phase d'innovation cherchera à équilibrer technologie et pédagogie pour offrir des solutions véritablement efficaces et inclusives.Source : La révolution de l'EdTech a échoué Que pensez-vous de leur analyse ? La trouvez-vous crédible ou pertinente ?Quelles sont les limites inhérentes de l'EdTech en matière d'interactions humaines et de personnalisation de l'apprentissage ?L'EdTech pourrait-elle réussir en adaptant ses approches pour complémenter plutôt que remplacer les enseignants ?Dans quelle mesure les distractions numériques introduites par l’EdTech nuisent-elles à l’apprentissage des élèves ?Les investissements massifs en EdTech auraient-ils été plus efficaces dans des programmes axés sur le soutien des enseignants ?Quels aspects de l’apprentissage l'EdTech pourrait-elle améliorer sans essayer de se substituer aux méthodes traditionnelles ?