La technologie qui sous-tend le ChatGPT d'OpenAI a pris le monde d'assaut et a déclenché une course entre les entreprises pour déployer leurs propres versions du chatbot viral.", a-t-il déclaré lors d'une interview au Forum économique mondial de Davos. Coursera cherche à proposer des cours d'IA avec des entreprises qui sont les premières dans la course à l'IA, notamment OpenAI et DeepMind de Google, a déclaré M. Maggioncalda.Les investisseurs avaient craint que les applications basées sur l'IA générative ne remplacent les entreprises de technologie éducative, mais la technologie a au contraire encouragé un plus grand nombre de personnes à se perfectionner, ce qui a profité à des entreprises telles que Coursera. L'entreprise propose plus de 800 cours d'IA et a enregistré plus de 7,4 millions d'inscriptions l'année dernière. Chaque étudiant de la plateforme a accès à un assistant IA de type ChatGPT, appelé "", qui lui fournit un tutorat personnalisé.Le bot est construit à partir de grands modèles de langage d'OpenAI et de Gemini de Google, a déclaré M. Maggioncalda, ajoutant que l'entreprise ne prévoit pas de construire ou d'entraîner ses propres modèles. "Coursera a également utilisé la technologie pour traduire environ 4 000 cours dans différentes langues et prévoit d'intensifier le recrutement pour les rôles d'IA cette année.Source : Jeff Maggioncalda, PDG de CourseraQuel est votre avis sur le sujet ?