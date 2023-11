Comprendre les médias et les créer

Le mois dernier, le gouverneur Gavin Newsom a signé le projet de loi 873 de l'Assemblée, qui impose à l'État d'ajouter l'éducation aux médias aux programmes d'enseignement de l'anglais, des sciences, des mathématiques et de l'histoire et des sciences sociales, et ce progressivement à partir de l'année prochaine. Au lieu de faire l'objet d'un cours autonome, le sujet sera intégré aux cours et leçons existants tout au long de l'année scolaire.", a déclaré le parrain du projet de loi, le député Marc Berman, un démocrate de Menlo Park. "La nouvelle loi intervient dans un contexte de méfiance croissante du public à l'égard des médias, en particulier chez les jeunes. Une enquête réalisée en 2022 par le Pew Research Center a révélé que les adultes de moins de 30 ans sont presque aussi enclins à croire les informations diffusées sur les médias sociaux que celles provenant des organes de presse nationaux. Dans l'ensemble, seuls 7 % des adultes font "très largement" confiance aux médias, selon un sondage Gallup réalisé l'année dernière.L'éducation aux médias peut contribuer à changer cette situation, estiment les défenseurs de cette cause, en apprenant aux élèves à reconnaître les sources d'information fiables et le rôle crucial des médias dans une démocratie.", a déclaré Jennifer Ormsby, responsable des services de bibliothèque pour le bureau de l'éducation du comté de Los Angeles. "L'AB 873 a été adoptée à la quasi-unanimité par l'assemblée législative, soulignant la nature non partisane du sujet. À l'échelle nationale, le Texas, le New Jersey et le Delaware ont également adopté des lois strictes sur l'éducation aux médias, et plus d'une douzaine d'autres États s'orientent dans cette direction, selon Media Literacy Now (PDF), un organisme de recherche à but non lucratif qui milite en faveur de l'éducation aux médias dans les écoles de la maternelle à la 12e année.Pourtant, la loi californienne n'est pas à la hauteur des recommandations de Media Literacy Now. L'approche californienne ne prévoit pas de financement pour la formation des enseignants, ni de comité consultatif, ni de participation des bibliothécaires, ni d'enquêtes, ni de moyen de contrôler l'efficacité de la loi.Selon M. Berman, la simplicité du projet de loi a permis d'en assurer l'adoption. Ces éléments pourront être mis en œuvre plus tard, et il a estimé qu'il était urgent d'adopter la loi rapidement afin que les élèves puissent commencer à recevoir une éducation aux médias le plus tôt possible. La loi entrera en vigueur le 1er janvier 2024, lorsque l'État commencera à mettre à jour ses programmes scolaires, bien que les enseignants soient désormais encouragés à enseigner l'éducation aux médias.La loi Berman s'appuie sur un effort précédent en Californie pour introduire l'éducation aux médias dans les salles de classe de la maternelle à la 12e année. En 2018, le projet de loi 830 du Sénat exigeait que le ministère de l'Éducation de la Californie fournisse des ressources d'éducation aux médias - plans de cours, idées de projets et contexte - aux enseignants de la maternelle à la 12e année de l'État. Mais cette loi n'a pas rendu l'éducation aux médias obligatoire.La nouvelle loi fait également double emploi avec les efforts déployés par la Californie pour offrir un enseignement de l'informatique à tous les élèves. L'État espère étendre l'enseignement de l'informatique, qui peut inclure certains aspects de l'éducation aux médias, à tous les élèves, voire l'exiger pour l'obtention du diplôme de fin d'études secondaires. M. Newsom a récemment signé le projet de loi 1251 de l'Assemblée, qui crée une commission chargée d'étudier les moyens de recruter davantage de professeurs d'informatique dans les salles de classe californiennes. M. Berman parraine également le projet de loi 1054 de l'Assemblée, qui oblige les lycées à dispenser des cours d'informatique. Ce projet de loi est actuellement bloqué au Sénat.Les enseignants n'ont pas besoin d'une loi de l'État pour montrer à leurs élèves comment consommer intelligemment les médias, et certains le font depuis des années. Merek Chang, professeur de sciences au lycée Hacienda La Puente Unified, dans la ville d'Industry, à l'est de Los Angeles, a déclaré que la pandémie avait été pour lui une sonnette d'alarme.Dans le cadre de l'apprentissage à distance, il a donné à ses élèves deux articles sur les origines du coronavirus. L'un était un article d'opinion du New York Post, un tabloïd, et l'autre provenait d'une revue scientifique. Il a demandé aux étudiants lequel des deux était le plus exact. Plus de 90 % d'entre eux ont choisi l'article du Post.", a déclaré M. Chang.Il intègre désormais l'éducation aux médias dans tous les aspects de ses plans de cours. Il s'appuie sur le Stanford History Education Group, qui propose aux enseignants des ressources gratuites en matière d'éducation aux médias, et a participé à un programme d'éducation aux médias organisé par KQED à l'intention des enseignants.En plus d'apprendre aux élèves à évaluer les informations en ligne, il leur montre comment créer leurs propres médias. Par exemple, les devoirs comprennent la réalisation de vidéos de type TikTok sur la synthèse des protéines pour les vaccins ARNm. Les élèves présentent ensuite leurs projets à la maison ou lors d'événements organisés à l'heure du déjeuner pour les familles et la communauté.", a déclaré Mme Chang. "".M. Ormsby, bibliothécaire du comté de Los Angeles, promeut également l'éducation aux médias depuis des années. Les bibliothécaires sont généralement à l'avant-garde de l'éducation aux médias, et la nouvelle loi californienne se réfère aux Modern School Library Standards (normes modernes des bibliothèques scolaires) pour les directives relatives à l'éducation aux médias.Mme Ormsby enseigne des concepts tels que la "lecture latérale" (comparaison d'un article en ligne avec d'autres sources pour en vérifier l'exactitude) et l'imagerie inversée (recherche en ligne pour remonter à la source d'une photo ou vérifier si elle a été modifiée). Elle propose également des plans de cours, des ressources et des recommandations de livres tels que "True or False : A CIA Analyst's Guide to Spotting Fake News" et, pour les élèves du primaire, "Killer Underwear Invasion ! How to spot fake news, disinformation & conspiracy theories".Elle se réjouit de l'adoption de la loi, mais souhaiterait que les bibliothécaires soient inclus dans le déploiement et que les programmes soient mis en œuvre immédiatement, sans attendre la mise à jour des cadres de référence.La mise en œuvre progressive de la loi a été délibérée, car les écoles sont déjà confrontées à de nombreux autres mandats de l'État, a déclaré Alvin Lee, directeur exécutif de Generation Up, un groupe de défense dirigé par des étudiants qui figure parmi les sponsors du projet de loi.Il espère que les conseils scolaires locaux donneront la priorité à cette question en finançant la formation des enseignants et en prenant des mesures immédiates pour introduire l'éducation aux médias dans les salles de classe.", a déclaré M. Lee, étudiant à Stanford, qui a indiqué qu'il s'agissait d'un problème majeur pour ses camarades de classe. "À San Francisco Unified, Ricardo Elizalde est un enseignant spécialement affecté à la formation des enseignants du primaire à l'éducation aux médias. Son équipe a distribué 50 exemplaires de "Killer Underwear !" aux enseignants pour qu'ils organisent des activités autour de ce livre, et il encourage également les élèves à créer leurs propres médias.L'école primaire est le moment idéal pour aborder le sujet, selon lui.", a déclaré M. Elizalde. "Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette initiative des législateurs californiens crédible et pertinente ?Pensez-vous que cette approche aura un impact sur la capacité des élèves à gérer la désinformation en ligne ?