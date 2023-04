Ces dernières années, l'utilisation de l'IA et des chatbots comme ChatGPT est devenue de plus en plus populaire dans les universités. Ces technologies ont été utilisées par le corps enseignant pour automatiser diverses tâches, y compris la notation des examens et la fourniture d'un retour d'information aux étudiants. Ces technologies présentent des avantages, mais elles ont également suscité des inquiétudes quant à l'avenir des examens traditionnels. De nouvelles recherches montrent que de plus en plus d'étudiants dans le monde utilisent ChatGPT pour rédiger leurs dissertations ou pour faire d'autres devoirs. Ce qui pose de nombreuses préoccupations.Les rapports indiquent également que les productions générées par l'IA sont parfois d'une qualité supérieure à celle des contenus rédigés par des humains, sans l'aide d'un outil d'IA. Dans un exemple récent, des étudiants de l'université de Cardiff ont déclaré avoir reçu des notes de première classe pour des dissertations rédigées à l'aide du chatbot d'IA d'OpenAI. L'enseignement supérieur fait face à l'intrusion brusque de ChatGPT dans le quotidien des étudiants et les écoles peinent à trouver un consensus pour s'adapter à la nouvelle donne. Certaines écoles s'inquiètent et pensent, à tort ou à raison, que ChatGPT pourrait tuer la dissertation universitaire.Pour éviter d'en arriver là, Stephen Dobson, professeur et doyen de la faculté d'éducation et des arts à l'université CQUniversity en Australie, a proposé aux universités de revenir aux examens oraux à l'ère de l'IA générative et de ChatGPT. « Ce type d'examen oral est une forme d'évaluation pédagogique qui a fait ses preuves. Il n'est pas nécessaire de s'asseoir dans une salle d'examen ni de craindre les accusations de plagiat ou les inquiétudes des étudiants qui soumettent des essais générés par un chatbot d'IA. L'intégrité est garantie à 100 %, d'une manière juste, fiable et authentique », a déclaré le professeur Dobson dans un récent article d'opinion.Le scénario pourrait être le suivant : « vous êtes un étudiant et vous entrez dans une salle ou une réunion Zoom. Un jury d'examinateurs, qui a lu votre essai ou visionné votre performance, attend à l'intérieur. Vous répondez à une série de questions qui visent à évaluer vos connaissances et vos compétences. Vous quittez la salle. Les examinateurs examinent ensuite la note préliminaire de l'examen oral préalable et déterminent s'il y a lieu de l'ajuster à la hausse ou à la baisse. Vous êtes rappelé pour recevoir votre note finale ». Cette forme d'évaluation peut paraître à priori banale, mais dans la pratique, elle pourrait être difficile à mettre en œuvre.Les examens oraux ont été un élément essentiel de l'enseignement universitaire pendant des siècles. Ils offrent aux étudiants une occasion unique de démontrer leurs connaissances et leur compréhension d'un sujet dans un contexte de face-à-face. Contrairement aux examens écrits, les examens oraux permettent aux étudiants d'expliquer leur processus de réflexion et leur raisonnement, et d'engager un dialogue avec leur examinateur. Cela peut être particulièrement bénéfique pour les étudiants qui ont du mal à s'exprimer à l'écrit ou qui ont des difficultés à s'exprimer par écrit. Mais l'examen oral a connu un déclin à partir des années 1700.Les universités avaient alors commencé à se tourner vers les évaluations écrites. L'examen des épreuves écrites était également un processus silencieux et donnait aux examinateurs suffisamment de temps pour noter dans le confort de leur propre maison. Cela dit, selon certains experts, bien que l'évaluation orale puisse sembler plus efficace et plus rentable, elle a un coût. Les évaluations écrites ne permettent pas de comprendre le processus de réflexion et le raisonnement d'un étudiant comme le font les examens oraux. En outre, ils estiment que les examens écrits ne permettent pas non plus le même niveau d'interaction entre l'étudiant et l'examinateur.Dobson pense que les choses sont devenues encore plus problématiques ces dernières années lorsque l'utilisation de l'IA et des chatbots d'IA a conduit des universités à abandonner les examens oraux au profit d'examens écrits qui peuvent être notés automatiquement. L'utilisation de l'IA pour la notation des évaluations a suscité des inquiétudes quant à la précision et à l'équité du processus de notation. Bien que ces technologies aient beaucoup progressé ces dernières années, elles sont toujours sujettes à des erreurs et à des biais. C'est un problème dans les matières qui nécessitent une évaluation subjective, comme la littérature ou la philosophie.Pour ces raisons, et bien d'autres encore, Dobson pense que les universités devraient revenir aux examens oraux à l'ère de l'IA générative et de ChatGPT. Si l'IA et les chatbots peuvent être des outils utiles pour automatiser certaines tâches, le professeur affirme que ces technologies ne devraient pas remplacer l'élément humain de l'éducation. Selon lui, les examens oraux offrent une occasion unique aux étudiants de s'engager avec leurs examinateurs et de démontrer leur compréhension d'un sujet d'une manière qui ne peut pas être reproduite par l'IA ou les chatbots. Dobson ajoute que les examens oraux éliminent d'emblée tous les risques de tricherie.« Ce qui est intéressant, c'est que de mon expérience, je n'ai jamais rencontré de cas de tricherie : des élèves imitant le travail effectué par d'autres, dissimulant des feuilles de papier dans leurs vêtements ou écrivant sur leurs avant-bras », a-t-il écrit dans son article d'opinion publié cette semaine dans le média indépendant en ligne et sans but lucratif The Conversation. Bien entendu, dans son article, l'universitaire précise que la mise en œuvre d'examens oraux à l'ère moderne présente des difficultés. Selon lui, ils nécessitent plus de temps et de ressources que les examens écrits et peuvent être plus difficiles à administrer à grande échelle.Toutefois, il pense que les avantages des examens oraux l'emportent sur ces difficultés. « Ils fournissent une évaluation plus précise et plus juste des connaissances et de la compréhension d'un étudiant, et ils contribuent à développer la pensée critique et les compétences de communication qui sont essentielles dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui », a déclaré Dobson. En conclusion, l'IA générative présente plusieurs avantages pour l'éducation, mais les acteurs du secteur affirment que les avantages ne l'emportent pas sur les inconvénients potentiels. Ils proposent aux écoles de réévaluer la façon dont elles évaluent les étudiants.En attendant, Los Angeles Unified, le deuxième plus grand district scolaire des États-Unis, a bloqué l'accès au site Web de ChatGPT à partir du réseau de ses écoles. D'autres se sont rapidement joints à eux. En janvier, des districts scolaires du monde anglophone avaient commencé à interdire le logiciel, depuis Washington, New York, l'Alabama et la Virginie aux États-Unis jusqu'au Queensland et à la Nouvelle-Galles du Sud en Australie. Plusieurs grandes universités britanniques, dont l'Imperial College London et l'université de Cambridge, ont publié des déclarations mettant en garde les étudiants contre l'utilisation de ChatGPT pour tricher.En France, le Directeur de la formation et de la recherche de Sciences Po a interdit aux étudiants d'utiliser ChatGPT, à l'exception d'un usage pédagogique encadré par un enseignant. L'ICML (International Machine Learning Society), une organisation à but non lucratif dont l'objectif est d'encourager la recherche sur l'apprentissage automatique (ML), a interdit l'utilisation de ChatGPT et tous les outils d'IA similaires dans la rédaction d'articles universitaires. De nouvelles recherches montrent que le fait que ChatGPT rédige désormais les dissertations des étudiants fait en sorte que l'enseignement supérieur est confronté à un grave problème.« Bien que l'outil soit capable de fournir des réponses rapides et faciles aux questions, il ne permet pas d'acquérir des compétences en matière de réflexion critique et de résolution de problèmes, qui sont essentielles à la réussite scolaire et à la réussite tout au long de la vie », a déclaré Jenna Lyle, porte-parole du département de l'éducation de la ville de New York, au Washington Post au début du mois de janvier. Cependant, les partisans de l'IA générative affirment que ChatGPT n'a fait qu'exposer davantage les problèmes dont souffrait déjà le système éducatif, comme la vétusté des techniques d'évaluation des apprenants.L'article de Dobson encourage le retour aux examens oraux, mais le professeur ne propose aucune approche de solution à la raison pour laquelle les universités ont largement abandonné les examens oraux, à savoir qu'ils sont coûteux. Les examens oraux nécessitent beaucoup plus de temps de la part d'évaluateurs compétents que les examens écrits, et ces évaluateurs doivent être rémunérés pour leur temps. Cependant, de nos jours, la grande majorité des universités choisiraient facilement de donner la priorité à la réduction des coûts plutôt qu'à la qualité de l'enseignement si elles peuvent s'en sortir, et c'est probablement le cas.Source : Stephen Dobson, de CQUniversity en AustralieQuel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous d'un retour aux examens oraux à l'ère de ChatGPT ?Pensez-vous que l'idée est réaliste ? Est-elle adaptée à l'éducation moderne ?Peut-on la mettre en œuvre à grande échelle dans le système éducatif d'aujourd'hui ?Selon vous, comment éviter les abus de l'IA générative par les étudiants et les professeurs ?