Un déficit dans l’éducation et les compétences

La génération Z désigne la génération née entre 1997 et 2012, après les millenniauxs. Cette génération a été élevée sur internet et les médias sociaux, et certains des plus âgés ont terminé l'université en 2020 et sont dans la vie active. Le rapport de Dell Technologies a révélé que « la génération Z considère le rôle de la technologie comme central pour relever et préparer certains des plus grands défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, et auxquels nous serons confrontés à l'avenir. Ils pensent que les gouvernements pevent résoudre les problèmes, mais ne le feront pas. Toutefois, seul un tiers des personnes interrogées sont convaincues que les investissements actuels des pouvoirs publics conduiront à une économie numérique florissante. Environ 50 % sont prêts à accepter des difficultés économiques à court terme si cela permet aux décideurs d'investir dans des solutions à long terme, et plus de la moitié pensent que le gouvernement devrait faire de l'investissement dans les soins de santé une priorité absolue.Le rapport révèle que les membres de la génération Z reconnaissent la nécessité de développer des compétences numériques pour leur future carrière : 36 % prévoient d'acquérir de nouvelles compétences numériques et 40 % considèrent les compétences technologiques comme essentielles pour leur future carrière ; mais ils sont également frustrés que leur éducation ne les ait pas mieux préparés au monde du travail : 44 % ont déclaré que l'école ne leur a enseigné que des compétences informatiques très basiques, tandis que 37 % ont déclaré que l'enseignement scolaire (pour les enfants de moins de 16 ans) ne leur a pas permis d'acquérir les compétences technologiques dont ils avaient besoin pour la carrière qu'ils envisageaient. 40 % d'entre eux considèrent que l'apprentissage de nouvelles compétences numériques est essentiel pour leurs futures options de carrière.Dan Grant, directeur des RH de Dell UK&I, a déclaré : « Il est clair que la génération Z est consciente que son éducation pourrait la laisser mal préparée pour sa future carrière, mais cela nous donne l'occasion, en tant qu'industrie, de nous pencher sur la question. Les RH jouent un rôle clé dans la transformation numérique sur le lieu de travail en établissant un écosystème d'apprentissage qui engage les employés. Nous devons nous assurer que nous équipons les employés avec le bon écosystème technologique et, surtout, qu'ils se sentent habilités à l'utiliser ».La génération Z (44% des enquêtés) pense également que les entreprises doivent travailler plus étroitement avec le secteur public, et en particulier avec l'éducation pour faciliter leur soif d'apprentissage, notamment autour des compétences numériques. Grant ajoute : « En identifiant clairement les domaines dans lesquels la Gen Z estime qu'il y a des lacunes, les entreprises peuvent être ciblées et adaptées dans les cours de formation qu'elles proposent et travailler avec les éducateurs concernés pour aider à combler le déficit de compétences. En se concentrant sur l'éducation à tous les niveaux, on s'assurera qu'elle est diversifiée et adaptée aux besoins, ce qui améliorera la motivation des employés, renforcera la productivité et le développement du personnel, et leur donnera confiance en un avenir brillant ».L'avenir est hybrideUn tiers des personnes interrogées souhaitent un travail flexible et à distance, tandis qu'un autre tiers souhaite un travail au bureau. Étant donné que la génération Z est plus désireuse d'être au bureau que les générations plus anciennes, ce qui a été noté par des études antérieures, et que Dell a constaté que si 29 % considèrent le travail flexible et à distance comme important dans le choix d'un employeur, la même proportion apprécie également les horaires de bureau de neuf à cinq. Dell a recommandé que les employeurs adoptent une gamme de modalités de travail flexibles.Le rapport de Dell a également révélé que la génération Z considère les lieux de travail numériques comme essentiels pour l'avenir du travail. Selon Dell, « un espace de travail numérique supérieur permet aux travailleurs d'accéder facilement et en toute sécurité aux applications et aux ressources dont ils ont besoin pour faire leur travail, où qu'ils soient et quel que soit l'appareil qu'ils utilisent". Les modèles de travail flexibles ne requièrent pas seulement une technologie de pointe, mais aussi une culture appropriée pour que les employés se sentent inclus. Ce qui, à son tour, favorisera la productivité.Aongus Hegarty, président des marchés internationaux chez Dell Technologies, a déclaré dans un communiqué : « Il est clair que la génération Z considère la technologie comme essentielle à sa prospérité future. Il nous appartient maintenant - fournisseurs de technologies de pointe, gouvernements et secteur public - de travailler ensemble et de les préparer à la réussite en améliorant la qualité et l'accès à l'apprentissage numérique. Quarante-quatre pour cent des membres de la génération Z estiment que les éducateurs et les entreprises devraient travailler ensemble pour combler le fossé des compétences numériques, et vu la vitesse à laquelle la technologie continue d'évoluer, cela nécessitera une collaboration constante ».Source : Dell Technologies Qu’en pensez-vous ?