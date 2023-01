Cette enquête a été menée par One Poll pour le compte de Duolingo ABC, une application d'apprentissage pour les enfants, et il a été prouvé que la technologie est le meilleur moyen d'apprendre. Cette enquête a conclu que 71 % des parents ont déjà utilisé une application technologique pour l'apprentissage de leur enfant. 74% disent qu'ils pensent que la technologie aide leurs enfants à apprendre beaucoup, ce qui les rend moins stressés dans leur rôle de parents. 79 % des parents interrogés dans le cadre de l'enquête ont déclaré qu'en utilisant la technologie, ils permettaient à leur enfant d'apprendre quelque chose de nouveau, comme une langue ou un nouveau passe-temps. C'est la raison pour laquelle 64 % des enfants utilisent la technologie pour un apprentissage créatif. 67 % des enfants utilisent également la technologie pour communiquer avec leur famille et leurs amis. Ils apprennent ainsi la socialisation par une approche en ligne.Ce n'est pas tout, car la technologie apporte bien plus aux parents, comme la planification des tâches de leurs enfants. En utilisant la technologie, les parents peuvent programmer différentes activités pour les enfants, comme le sport ou les repas. Les milléniaux apprennent également à utiliser la technologie car ils pensent qu'elle doit être utilisée parallèlement à d'autres activités pour vivre dans ce monde. De nombreux parents se familiarisent avec la technologie et souhaitent l'apprendre pour le bien de leurs enfants. 63 % des parents ont encore du mal à comprendre la technologie, tandis que 69 % d'entre eux apprennent à leurs enfants comment l'utiliser.De nombreux parents apprennent également les moyens par lesquels leurs enfants peuvent apprendre plus efficacement. 39 % des parents pensent qu'ils sont prêts à en apprendre davantage sur les technologies sur la base des recommandations de l'enseignant de leur enfant et de la réussite de leurs pairs. Cela dit, 81 % des parents sont convaincus que la technologie est effectivement l'avenir de l'éducation et que, si l'on veut survivre dans ce monde, il est indispensable de l'apprendre.Source : Duolingo ABCTrouvez-vous cette enquête pertinente ?Pensez-vous qu'un usage prolongé de la technologie par les enfants de 3 à 7 ans puisse leur être nuisible ?