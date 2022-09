Le groupe AXA lance le concours du Meilleur étudiant en informatique de France 2022, et invite tous les étudiants en informatique en France à y participer.Ce concours est lancé en partenariat avec EDITx. Il s'agit d'une plateforme qui permet aux informaticiens, aux sociétés et aux écoles supérieures de mettre en évidence leur expertise informatique, de réseauter, participer à des concours IT et de trouver des emplois IT exclusifs.La compétition est en deux phases : une phase en ligne et la grande finale.Pendant la première phase, les participants auront 15 minutes pour répondre correctement à autant de questions que possible (maximum 20). Les questions sont à choix multiples, chacune rapportant 1 point en cas de bonne réponse.Votre score vous sera accessible juste après votre participation. Les réponses vous seront accessibles de manière confidentielle et privée à la fin du challenge, ceci afin d’éviter que les questions/réponses ne soient partagées entre les joueurs pendant le concours.A la fin de cette phase en ligne, le classement sera annoncé avec à la clé des prix à gagner pour les premiers. Les 30 meilleurs seront invités à participer à la grande finale. Les participants qualifiés seront prévenus par mail à la fin de la phase en ligne.Le concours du meilleur étudiant en informatique de France est l'occasion pour les potentiels candidats de tester leurs connaissances tout en amusant, avec en plus la possibilité de terminer à la première place. N'hésitez donc pas à vous inscrire.Notons que la participation est gratuite. Il suffit de s’enregistrer sur la plateforme EDITx sur laquelle le challenge va se dérouler. Précisons encore que les participants doivent être âgés de 18 ans minimum et doivent résider en France pour pouvoir être invités aux finales et pouvoir gagner des prix. Les autres règles qui régissent le concours sont qu'un seul enregistrement par personne est autorisé et que chaque participant ne peut concourir qu’en son nom propre et par pour quelqu’un d’autre.Notons enfin que la phase en ligne a débuté le 12 septembre et se poursuit jusqu'au 12 octobre. La grande finale, quant à elle, aura lieu le 20 octobre prochain à 18h.