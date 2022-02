La plupart des élèves semblent penser que le codage est quelque chose qui peut les aider dans leur carrière future. C'est ce qui ressort d'une étude menée par la société de gestion de données KX, qui révèle que 58 % des étudiants estiment que le codage est encore plus important que l'apprentissage d'une langue étrangère, qui leur est généralement demandé pour un large éventail de raisons.Selon cette enquête, environ 45 % des étudiants américains et britanniques savent déjà coder, et 35 % considèrent le codage comme une compétence essentielle dont ils auront besoin dans leur vie. Toutefois, il convient également de noter que 35 % des étudiants ont déclaré vouloir coder, mais ne pas pouvoir le faire, car ils ne disposent pas des ressources nécessaires pour apprendre.Cela signifie qu'il existe un écart important entre ce dont les étudiants ressentent le besoin et ce qu'ils sont en mesure d'obtenir. Le codage permet de communiquer avec les ordinateurs, et comme les ordinateurs commencent à devenir un aspect de plus en plus essentiel de la vie, il est essentiel que les enfants apprennent quelques notions à leur sujet qu'ils pourront utiliser pour améliorer leurs perspectives d'avenir.De nombreux emplois bien rémunérés à l'avenir seront liés à la technologie, et le codage est une compétence essentielle qui peut permettre aux gens de commencer à travailler dans ce domaine sans avoir à subir une courbe d'apprentissage prolongée.Daniel Baker, responsable de l'évangélisation chez KX : "Source : KX Trouvez-vous cette étude pertinente ?Quels sont, à votre avis, les plus grands défis pour que l'apprentissage du codage soit devienne plus accessible ?