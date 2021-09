histoire de l’informatique : il s'agira de présenter aux élèves les événements clés de l’histoire de l’informatique. Les élèves apprendront par exemple que les algorithmes étaient présents dès l’Antiquité. À la fin de cette rubrique, ils devraient notamment être capables de situer dans le temps les principaux événements de l’histoire de l’informatique (apparition des machines à calculer, la naissance des sciences de l’information, la naissance des premiers ordinateurs, comment leur puissance a ensuite évolué exponentiellement et comment ils se sont diversifiés dans leurs tailles, leurs formes et leurs emplois : téléphones, tablettes, montres connectées, ordinateurs personnels, serveurs, fermes de calcul, méga-ordinateurs) et leurs protagonistes ;

structures de données : il s'agira d'abord de présenter les structures de données proprement dites. À la fin, les élèves devraient être capables de spécifier une structure de données par son interface, distinguer interface et implémentation et écrire plusieurs implémentations d’une même structure de données. Cette rubrique traitera aussi du vocabulaire de la programmation objet (classes, attributs, méthodes, objets), des listes, piles et files, mais aussi des arbres et graphes ;

bases de données : cette rubrique d'enseignement abordera le modèle relationnel, les systèmes de gestion de bases de données relationnelles et le langage SQL ;

architectures matérielles, systèmes d’exploitation et réseaux : au menu, il y aura les composants intégrés d’un système sur puce - les élèves devraient à la fin être capables d'identifier les principaux composants sur un schéma de circuit et les avantages de leur intégration en termes de vitesse et de consommation. Mais cette rubrique traitera aussi de la gestion des processus et des ressources par un système d’exploitation, des protocoles de routage et la sécurisation des communications ;

langages et programmation : il s'agira d'aborder la notion de programme en tant que donnée (faire comprendre aux élèves que tout programme est aussi une donnée), mais également les questions de récursivité, modularité, les paradigmes de programmation, la mise au point de programmes et la gestion des bogues ;

algorithmique : cette dernière rubrique traite des algorithmes sur les arbres binaires et sur les arbres binaires de recherche, des algorithmes sur les graphes, de la méthode « diviser pour régner » pour écrire un algorithme, de la programmation dynamique pour écrire un algorithme et de la recherche textuelle où les élèves étudieront l’algorithme de Boyer-Moore pour la recherche d’un motif dans un texte.

La mise en place d’une agrégation d’informatique, annoncée par Jean-Michel Blanquer , ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, pour compléter le CAPES NSI dans les 3 à 5 ans, est déjà actée pour 2022. Cette agrégation répondra aux besoins croissants d’expertise fine sur le bac-3 bac+3, *notamment ceux de la nouvelle filière de CPGE MP2I / MPI, qui ouvrira à la rentrée 2021 et proposera un enseignement fortement renforcé en informatique. Elle répond en sus aux besoins de la nouvelle spécialité Numérique et Sciences Informatiques (NSI) en première et en terminale du lycée. Les contenus soulèvent la question de savoir s’ils ne sont pas trop complexes à faire digérer à des élèves désireux de poursuivre dans la filière IT. Illustration avec le programme de la classe de terminale NSI :Les épreuves du concours requièrent des candidats d’être capables de faire preuve d’un niveau de recul de niveau master. Les deux premières d’admissibilité portent sur les programmes d’enseignement de la filière NSI, ceux des classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles « mathématiques, physique, ingénierie et informatique » (MP2I) et « mathématiques, physique, informatique » (MPI), auxquels s’ajoute un programme complémentaire publié sur le site internet du ministère chargé de l’éducation nationale.La troisième épreuve d’admissibilité porte sur les programmes déjà mentionnés auxquels s’ajoute un programme complémentaire spécifique à chacun des sujets au choix (étude de cas informatique ou fondements de l’informatique).Les inscriptions au concours se dérouleront à l'automne 2021 et les épreuves écrites et orales dans le courant du premier semestre de 2022. Les lauréats seront nommés professeurs stagiaires à la rentrée de septembre 2022.Sources : Ministère de l’Éducation nationale La création de la filière NSI est-elle pertinente ?Que pensez-vous du programme ? Le parcours parfait pour poursuivre des études supérieures en informatique ?Certains éléments étant plus étudiés en Licence 1 voire Licence 2, le programme n'est-il pas trop complexe ?Cela ne va-t-il pas entraîner une ruée des lycéens vers les autres spécialités et donc un manque de talents IT les années à venir ?Les professeurs de lycée sont-ils aptes à enseigner cette spécialité ? Ou va-t-il falloir faire appel aux professeurs de prépa ?