Décrire les concepts de sécurité, de conformité et d'identité : méthodologies de sécurité, concepts de sécurité, principes de sécurité et de conformité Microsoft, fonctionnalités de Microsoft Identity and Access Management Solutions.





Décrire les capacités des solutions de gestion des identités et des accès Microsoft : services d'identité de base et les types d'identité d'Azure AD, capacités d'authentification d'Azure AD, fonctionnalités de gestion des accès d'Azure AD, fonctionnalités de protection et de gouvernance de l'identité d'Azure AD.





Décrire les capacités des solutions de sécurité Microsoft : fonctionnalités de sécurité de base dans Azure, fonctionnalités de gestion de la sécurité d'Azure, capacités de sécurité d'Azure Sentinel, protection contre les menaces avec Microsoft 365 Defender, capacités de gestion de la sécurité de Microsoft 365, sécurité des points de terminaison avec Microsoft Intune.





Décrire les capacités des solutions de conformité Microsoft : capacités de gestion de la conformité de Microsoft, fonctionnalités de protection des informations et de gouvernance de Microsoft 365, capacités de risque interne dans Microsoft 365, fonctionnalités de découverte électronique de Microsoft 365, fonctionnalités d'audit dans Microsoft 365, fonctionnalités de gouvernance des ressources dans Azure.

Un abonnement POLARIS DISCOVERY et voucher d'examen offert au tarif de 3 000 € HT : avec l'abonnement POLARIS DISCOVERY, vous pouvez suivre autant de formations à distance que vous le souhaitez parmi la sélection Global Knowledge des cours officiels Microsoft. Un voucher d'examen de certification de votre choix vous sera également offert.





Une formation Microsoft et un abonnement POLARIS ACCELERATE au tarif de 1*500 €HT (au lieu d'un prix de base d'environ 3 000 € HT) : le pack POLARIS ACCELERATE vous donne un accès illimité durant un an à des milliers d'heures de contenus IT 100 % numérique.

Du 31 mai au 4 juin 2021, Microsoft organise un forum des compétences numériques et de l'emploi baptisé la Digital Skills Week. Il s'agit d'un événement dédié au développement des compétences et comment exercer son expertise pour innover et accompagner la croissance et l'emploi.Des sessions, des ateliers et des formations seront organisés tous les jours et se concentreront sur les moyens permettant aux chefs d'entreprise de stimuler une croissance inclusive et durable, et donnant aux personnes qui le souhaitent les perspectives pour faire une carrière dans le secteur des nouvelles technologies de l'informatique.À l'occasion de cette semaine entièrement dédiée à la transformation numérique, Global Knowledge vous propose un atelier, une formation gratuite et des offres de formation promotionnelles.Rappelons que Global Knowledge se positionne comme l'un des plus grands groupes de formation dans le monde (dédié IT et méthodes), avec plus de 3000 formations pour aider les organisations à travers le monde à développer les compétences de leurs collaborateurs et partager les meilleures pratiques. Au cours de cet atelier, Global Knowledge va présenter un panorama des dispositifs de financement des formations en cette période de Covid.En effet, que vous soyez employeur ou apprenant, les aides à la formation n'ont jamais été aussi avantageuses grâce au soutien de l'État. Lors de cet atelier, Global Knowledge fera une synthèse des opportunités existantes et des conditions pour en bénéficier afin de vous guider dans cette période particulière qui peut aussi être propice pour investir du temps à se former.Il s'agit d'un atelier gratuit en ligne de 30 min qui aura lieu le mardi 1er juin 2021 à partir de 14h45 (CET Paris).Global Knowledge vous offre aussi l'opportunité de suivre gratuitement la formation Microsoft d'une journée sur les « Principes fondamentaux de la sécurité, de la conformité et de l'identité ». Vous allez vous familiariser avec les connaissances de base sur les concepts de sécurité, de conformité et d'identité et les solutions Microsoft basées sur le cloud. Vous allez également préparer votre certification SC-900, grâce au support de cours officiel qui sera remis à chaque participant. La formation aura lieu le 2 et le 4 juin 2021. Vous pourrez réserver le jour qui vous convient le plus selon votre disponibilité.Les objectifs de la formation sont les suivants :La formation, qui sera délivrée à distance, sera animée en français par un instructeur certifié Microsoft. Les liens vous seront communiqués lors de votre inscription. Notez que les places sont limitées.À l'issue de la présentation, les participants recevront un voucher pour accéder au support de cours officiel de la formation. Il y aura en outre, un voucher d'examen au prix de 99*€ HT pour les candidats intéressés.Outre la formation Microsoft 100 % gratuite sur les « Principes fondamentaux de la sécurité, de la conformité et de l'identité », Global Knowledge vous propose deux offres de formation spéciales que vous pourrez financer avec votre CPF :Vous trouvez plus d'informations sur ces offres sur le site de Global Knowledge.