Database Administration Fundamentals, sera retiré le 30/6/2022 HTML5 Application Development Fundamentals, sera retiré le 30/6/2022 Introduction to Programming Using HTML and CSS, sera retiré le 30/6/2022 Introduction to Programming Using Java, sera retiré le 30/6/2022 Introduction to Programming Using JavaScript, sera retiré le 30/6/2022 Introduction to Programming Using Python, sera retiré le 30/6/2022 Mobility and Devices Fundamentals, sera retiré le 30/6/2022 Networking Fundamentals, sera retiré le 30/6/2022 Security Fundamentals, sera retiré le 30/6/2022 Software Development Fundamentals, sera retiré le 30/6/2022 Windows Operating System Fundamentals, sera retiré le 30/6/2022 Windows Server Administration Fundamentals, sera retiré le 30/6/2022

Microsoft a retiré les examens des certifications Microsoft Technology Associate (MTA), ses larges certifications techniques d'entrée de gamme, et les a remplacés par un programme fortement centré sur Microsoft. Pourquoi ? Dans une FAQ, l'éditeur explique :« Pour tous ceux qui débutent dans le vaste monde de la technologie, les certifications Microsoft Technology Associate (MTA) ont constitué un atout crucial pour la certification. Alors que les responsabilités des professionnels de l'informatique deviennent de plus en plus complexes, il est de plus en plus important de disposer de compétences techniques pertinentes et de certifications reconnues par l'industrie. Pour aider les étudiants à acquérir les compétences techniques dont ils ont besoin pour suivre le rythme et réussir dans les emplois émergents, nous avons fait évoluer nos certifications pour nous concentrer sur des postes qui correspondent aux tendances de l'industrie et de l'embauche. Alors que nous continuons à développer les offres d'apprentissage basées sur les rôles, nous retirerons les certifications MTA d'ici juin 2022 et recommandons aux enseignants, aux étudiants et aux apprenants de commencer le pivot vers la nouvelle génération de certifications ».Les candidats aux certificats MTA pourront acheter le droit de passer des examens jusqu'au 30 juin 2021 et passer ces examens entre cette date et la même date l'année suivante. Les candidats qui n'ont pas réussi les tests avant le 30 juin 2022 ne recevront pas de certification MTA. Ceux qui détiennent la certification MTA la verront rester dans la section active du portail de transcription de certification de Microsoft pendant deux ans, jusqu'en 2024. Et c'est tout pour ces certificats.MTA ne dispose pas d'un examen Azure bien qu'il inclut des tests de maîtrise des compétences très demandées en Python, Java et en sécurité. Microsoft a déjà créé une nouvelle certification d'entrée de gamme, nommée Fundamentals, couvrant Azure, Dynamics, AI, Microsoft Power Platform et Microsoft 365. Il reste un examen général de sécurité, mais son programme est basé sur les produits et services Microsoft. Microsoft ne permet pas à ceux qui ont déjà payé pour un examen MTA de transférer ce crédit vers un autre test.Voici une série de réponses à quelques questions :Les certifications de base sont un excellent point de départ et de validation de la compréhension de base avec des concepts mixtes et un apprentissage appliqué des technologies Microsoft. Ils constituent un tremplin vers notre formation et nos certifications basées sur les rôles dans les domaines de carrière émergents et en demande, notamment Microsoft Azure, AI, Data, Power Platform, Microsoft 365 et Dynamics, et beaucoup sont également approuvés pour donner des crédits universitaires ACE (American Council on Education).Nous cesserons d'offrir des licences MTA à l'achat le 30 juin 2021. Vous aurez jusqu'au 30 juin 2022 pour vous inscrire et passer l'examen.Si vous réussissez l'examen avant le 30 juin 2022, vous obtiendrez la certification. Notez, cependant, que vous ne pourrez plus acheter le bon d'examen après le 30 juin 2021, donc repasser un examen échoué peut ne pas être une option après cette date, sauf si vous avez un bon acheté supplémentaire, ou si votre achat fait partie d'un accord de licence en volume.Avant l'expiration des examens, vous devez réussir l'examen requis qui fait partie de la ou des certifications MTA que vous essayez d'obtenir. Si vous réussissez l'examen requis avant son expiration, vous obtiendrez la certification et elle figurera sur votre relevé de notes de certification.Non, MTA sera retiré le 30 juin 2022. Nous vous suggérons de passer les examens suffisamment tôt si vous envisagez la possibilité de faire plusieurs tentatives. Notez, cependant, que vous ne pourrez plus acheter le bon d'examen après le 30 juin 2021, donc repasser un examen échoué peut ne pas être une option après cette date, sauf si vous avez un bon acheté supplémentaire, ou si votre achat fait partie d'un accord de licence en volume.Non. Nous fournissons aux clients un préavis suffisamment à l'avance afin de garantir que vous ayez suffisamment de temps pour utiliser votre bon.Rien n'arrive à la certification MTA que vous possédez déjà; elle va rester sur votre relevé de notes de certification et sera imprimable même après la suppression des examens. Cependant, elle passera à la section « Historique des certifications » de votre relevé de notes deux ans après le retrait des certifications.Les examens suivants seront retirés avec le retrait de MTA :Pour mémoire, tout est parti de l’édition 2018 de la conférence Ignite au cours de laquelle Microsoft a passé l’annonce de son intention de se focaliser sur une nouvelle offre axée sur des rôles pertinents pour l’actuel milieu professionnel de l’informatique. L'entreprise avait dans le même temps procédé à la publication d’une liste de 6 nouvelles offres de certifications : Azure Administrator Associate, Azure Developer Associate, Azure Solutions Architect, DevOps Engineer, Microsoft 365 Modern Desktop Administrator et Enterprise Administrator. Depuis, la firme de Redmond dit s’être constitué un portfolio de 34 nouvelles certifications architecturées autour d’Azure, de l’intelligence artificielle et de Dynamics 365.C'est dans ce contexte que Microsoft a rendu indisponible tous les examens et certifications pour la MCSA, la MCSD et la MCSE le 30 juin 2020 Un total de 15 certifications étaient alors appelées à disparaître : MCSA: BI Reporting, MCSA: Dynamics 365 for Operations, MCSA: SQL 2016 BI Development, MCSA: SQL 2016 Database Admin, MCSA: SQL 2016 Database Dev, MCSA: SQL Server 2012/2014, MCSA: Universal Windows Platform, MCSA: Web Applications, MCSA: Windows Server 2012, MCSA: Windows Server 2016, MCSD: App Builder, MCSE: Business Applications, MCSE: Core Infrastructure, MCSE: Data Management & Analytics, MCSE: Productivity.Source : Microsoft Que pensez-vous des certifications en informatique en général ? Sont-elles pertinentes ?Quelle est votre expérience personnelle avec ces certifications (MCSA, MCSD, MCSD,MTA) ? Quel a été leur impact dans votre parcours professionnel ?Quel avantage y a-t-il à obtenir une certification MTA, MCSA, MCSD ou MCSE dans le contexte actuel ?Que pensez-vous de la nouvelle offre de certifications chez Microsoft ?