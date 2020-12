Maha Chahata, Directeur des Opérations chez Global Knowledge France

Global Knowledge, groupe indépendant de formation en informatique, management et business, a reçu le prix « West Europe Reseller of the Year 2020 » décerné par PECB, organisme mondial de certification spécialisé dans les normes qualité ISO pour toute l’industrie, incluant les référentiels de la gouvernance et le management de la sécurité IT.La Conférence Insights organisée par PECB en novembre dernier abordait les défis auxquels vous êtes confronté en tant que professionnel : les grandes menaces pour la sécurité et la vie privée. En raison des restrictions imposées par la pandémie de COVID-19, les lauréats ont reçu leur reconnaissance solennelle lors d'un Live Stream après la Conférence virtuelle PECB Insights 2020 sur sa page Facebook officielle.Maha Chahata, Directeur des Opérations chez Global Knowledge France, remercie PECB pour cette reconnaissance :. Global Knowledge a en effet formé en 2019 près de 700 professionnels de la gouvernance et de la sécurité sur les normes ISO et le règlement RGPD (programme DPO accrédité par la CNIL), en s’appuyant sur les programmes et le processus de certification rigoureux de PECB.En témoignent les clients et stagiaires de Global Knowledge qui ont exprimé un taux moyen de satisfaction de plus de 96% sur l’année écoulée (Note recueillie à travers les évaluations de fin de formation depuis janvier 2020). Le prix du partenaire PECB est une combinaison entre le nombre de professionnels formés, le taux de satisfaction exprimé ainsi que le taux de réussite aux examens de certification qui clôturent les formations certifiantes PECB.Global Knowledge est l'un des principaux organismes de formation en compétences IT, Business et Méthodes, qui soutient les grandes entreprises et les professionnels de la technologie avec des solutions d'apprentissage innovantes et flexibles, à tout moment et en tout lieu.Source : Global Knowledge