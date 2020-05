Digital Campus : 2 nouveaux cursus : Bachelor Développement Web et Mastère Développement Web/Tech Lead 0PARTAGES 3 0 Digital Campus, un des plus important établissements digital en France avec plus de 2000 étudiants par an annonce deux nouveaux cursus : le Bachelor Développement Web et le Mastère Développement Web/Tech Lead, accessibles dès la rentrée en septembre 2020.





En ce qui concerne le Bachelor Developpement web, le but est de spécialiser les étudiants dans la conception et le développement de services digitaux. Ce cursus ce distingue par la combinaison d’expertises tech et design, aux outils web et marketing pour permettre une polyvalence recherchée sur le marché de l’emploi : « La pédagogie est ainsi orientée autour de plusieurs unités d’enseignement telles que le design, la culture web ou encore le marketing, mais les modules progressifs les plus importants de l’année 1 à 3 portent sur la gestion de projet digital orientée développement (méthodologie, agilité, budgétisation…) et le développement web : intégration web/cms, application web et mobile, application informatique et ingénierie technique. ».

D'après Digital Campus, les étudiants pourront ainsi postuler en tant que développeur front end ou back end, développeur fullstack, chef de projet, ingénieur(e) développement ou R&D plateforme, ou encore Product Manager dès la fin de la formation en Bachelor.

Ce module peut être suivi dès la 2è année, en alternance.





Le Mastère Développement web/Tech Lead cible plus les étudiants qui ambitionnent de travailler en tant que chefs de projet, de par son programme centré sur l’élaboration de stratégies techniques de développement et de déploiement d’un projet technologique. Ainsi il est ouvert aux futurs Tech Lead, Lead Developer (Front-end, Back-end, Mobile), DevOps, Architecte (Logiciel, Base de Données, Solutions Cloud) ou Responsable qualité et performances.



Les formations de Digital Campus sont généralement certifiées par un titre RNCP.



Source : Digital Campus, un des plus important établissements digital en France avec plus de 2000 étudiants par an annonce deux nouveaux cursus : le Bachelor Développement Web et le Mastère Développement Web/Tech Lead, accessibles dès la rentrée en septembre 2020.En ce qui concerne le Bachelor Developpement web, le but est de spécialiser les étudiants dans la conception et le développement de services digitaux. Ce cursus ce distingue par la combinaison d’expertises tech et design, aux outils web et marketing pour permettre une polyvalence recherchée sur le marché de l’emploi : « La pédagogie est ainsi orientée autour de plusieurs unités d’enseignement telles que le design, la culture web ou encore le marketing, mais les modules progressifs les plus importants de l’année 1 à 3 portent sur la gestion de projet digital orientée développement (méthodologie, agilité, budgétisation…) et le développement web : intégration web/cms, application web et mobile, application informatique et ingénierie technique. ».D'après Digital Campus, les étudiants pourront ainsi postuler en tant que développeur front end ou back end, développeur fullstack, chef de projet, ingénieur(e) développement ou R&D plateforme, ou encore Product Manager dès la fin de la formation en Bachelor.Ce module peut être suivi dès la 2è année, en alternance.Le Mastère Développement web/Tech Lead cible plus les étudiants qui ambitionnent de travailler en tant que chefs de projet, de par son programme centré sur l’élaboration de stratégies techniques de développement et de déploiement d’un projet technologique. Ainsi il est ouvert aux futurs Tech Lead, Lead Developer (Front-end, Back-end, Mobile), DevOps, Architecte (Logiciel, Base de Données, Solutions Cloud) ou Responsable qualité et performances.Les formations de Digital Campus sont généralement certifiées par un titre RNCP.Source : Digital Campus Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 0 commentaire Signaler un problème

Concepteur développeur C++/Qt - H/F 🤯 ↳ Laou - France - Paris, Limoges Expert Systèmes 🔧 ↳ Laou - France - Paris, Clermont-Ferrand Administrateur poste de travail N3 (H/F) ↳ Proservia - France - Le Havre Voir plus d'offres