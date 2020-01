La difficulté à recruter de bons ingénieurs en informatique résulte-t-elle de la baisse générale du niveau scolaire, Notamment, en maths et en sciences ? 5PARTAGES 7 0 En ce début d’année 2020, s’il est un exercice auquel on peut s’adonner sur la base des chiffres Pôle emploi, c’est de dresser un état des lieux des besoins en main d’œuvre dans le secteur des technologies de l’information et de la communication. En d’autres termes, il s’agit de répondre à la question de savoir si les entreprises arrivent à se procurer les ressources humaines dont elles ont besoin pour l’atteinte de leurs objectifs. Si le rapport Pôle emploi pour l’année en cours est toujours attendu, il est possible d’apporter des éléments de réponse sur la base de celui de l’année qui précède.



Les entreprises ont-elles de plus en plus de difficultés à recruter ?



Dans le cadre du rapport Pôle emploi pour l’année 2019, Le secteur des technologies de l’information et de la communication pèse pour 3,9 % sur l’enveloppe globale de 2 693 000 projets de recrutement annoncés par les 1,7 million d’établissements qui participent à l’enquête. Dans ce domaine qui regroupe 29 % des participants à l’enquête, le nombre de projets d’embauche augmente de près de 21 % de 2018 à 2019 : on passe de 87 113 projets de recrutements en 2018 à 105 451 en 2019. Interrogées entre septembre et octobre 2018, 51 % des entreprises de ce secteur qui prévoient d’intégrer des travailleurs à leurs effectifs anticipent sur des difficultés à y parvenir. En 2018, c’est 50 % des établissements participant à l’enquête qui faisaient des prévisions similaires.





L’étude regroupait les ingénieurs et cadres d’étude, les chercheurs et chefs de projet en informatique dans une famille de métier pour laquelle les recruteurs anticipent le plus sur des difficultés de recrutement. Dans les chiffres, cette catégorie du secteur des technologies de l’information et de la communication concentrait 72,3 % de parts de projets difficiles. Ici, le métier d’employé et opérateur en informatique fermait la boucle avec ses 58,2 % de parts de projets difficiles. Récapitulatif…





La publication de ce rapport se faisait pourtant dans un contexte où le taux de chômage en France tournait autour de 8,8 % au terme de l’année 2018. Pourtant, comme on peut le voir, les entreprises étaient de plus en plus nombreuses à anticiper sur des difficultés à recruter. Tous secteurs confondus, la part des projets de recrutement prévus difficiles avait augmenté de 5,7 % par rapport à 2018 pour atteindre 50,1 %.





Pour l’année 2019, la pénurie ou le profil inadéquat des candidats étaient les principales causes de difficultés anticipées de recrutement mises en avant par les employeurs.



« Près de six établissements recruteurs sur dix (57 %) s’attendent à rencontrer des difficultés de recrutement en 2019. Les motifs les plus souvent avancés sont liés aux candidatures : 79 % des recruteurs anticipant des difficultés de recrutement mentionnent une « pénurie de candidat », et 77 % des candidatures au profil inadéquat. Cette part est plus importante dans les grands établissements, ce qui peut s’expliquer par le nombre parfois très important de recrutements envisagés par ces établissements.



35 % des recruteurs anticipant des difficultés mentionnent des conditions de travail défavorables (pénibilité du travail, horaires décalés, manque d’attractivité). Par ailleurs, 15 % citent des difficultés d’accès au lieu de travail, et autant des problèmes d’image du métier ou de l’entreprise. Au total, près de la moitié des recruteurs anticipant des difficultés de recrutement citent l’un de ces trois critères. Les établissements agricoles ainsi que ceux de l’industrie sont les plus nombreux à envisager ce type de difficultés liées au poste de travail (respectivement 66 % et 54 %, contre 38 % des établissements du commerce).



Enfin, 18 % des établissements anticipant des difficultés de recrutement envisagent de possibles difficultés économiques (manque de budget), et 7 % des difficultés liées aux procédures internes de recrutement. Ces situations concernent plus souvent les petites structures qui n’ont pas nécessairement de service RH », précisait le rapport.





Grosso modo, le rapport attribuait l’inadéquation des profils des candidats à des facteurs comme le manque de compétences et d’expérience. Dans le secteur des technologies de l’information et de la communication, 12 % des recruteurs anticipaient ne pas parvenir à mettre la main sur l’employé idéal pour un job à cause du manque de compétences techniques en informatique. D’après ce qui ressortait des résultats de l’enquête Pôle emploi, des facteurs additionnels comme la difficulté à s’exprimer à l’oral, la présentation et le relationnel, le manque de motivation des candidats, l’importance des périodes de chômage étaient susceptibles d’étendre la liste.



S’il faut rappeler que les tendances pour l’année en cours restent attendues, il faut dire qu’on ne devrait pas connaître d’inversion radicale. Donc, réponse affirmative à la question posée d’entrée de jeu.



Baisse générale du niveau scolaire : la cause de ces difficultés à recruter ?



Cela fait plusieurs années que les enquêtes se succèdent et relèvent une baisse du niveau scolaire, notamment, en mathématiques et en sciences. Depuis 1995, l’International Association for the Evaluation of Education Achievement (IEA) apporte des éclairages à ce sujet au travers de son enquête Trends In Mathematics and Science Study (TIMSS). De façon brossée, il ressort de l’enquête TIMSS 2015 qu’en comparaison à d’autres pays et à la moyenne internationale, les représentants de l’éducation française sont à la traîne. L’enquête TIMSS 2015 révèle que les pays d’Asie de l'Est – notamment Singapour, Hong Kong, la Corée, Taipei de Chine et le Japon – dominent les autres pays en mathématiques comme en sciences, et ce, quel que soit le niveau. Elle vient confirmer les chiffres du Program for International Student Assessment (PISA) de l’OCDE dans son édition 2012…









De quoi questionner la qualité des produits des formations informatique de France ? Quand on sait que les mathématiques et les sciences sont des matières clés pour des tiers désireux de poursuivre une carrière en informatique, une conclusion évidente semble se dégager… Les chiffres de l’enquête « lire, écrire, compter » qui mesure les performances des élèves de CM2 à vingt ans d’intervalle (1987-2007) va dans le même sens en soulignant que « les élèves très bons en calculs d’il y a 30 ans ont quasiment disparu et que les meilleurs élèves d’aujourd’hui sont au niveau des élèves moyens d’hier. »





C’est aussi avec le détail que cette étude apporte qu’une contradiction fait surface. En effet, elle montre également que des tiers avec un socle en maths suffisant pour s’attaquer à la filière TIC peuplent la workforce française. C’est des personnes qu’on peut estimer dans la fourchette 30-40 ans. Il semble donc que la baisse de niveau des apprenants à elle seule ne puisse expliquer les difficultés que les entreprises disent avoir à recruter. Une relecture du rapport Pôle emploi 2019 suggère qu’il y aurait une inadéquation entre l’offre et la demande. En sus, il semble judicieux d’intégrer le volet salarial à la réflexion.



Sur cet axe, la France n’est pas toujours comptée parmi les pays qui traitent le mieux les professionnels de la filière TIC. Il n’y a qu’à voir avec les chiffres d’une étude du site de recrutement Hired (parue en 2017) qui souligne que les salaires des développeurs et de l'IT en France sont parmi les plus bas en comparaison à d’autres pays. Cette étude précède une autre plus récente de la firme anglaise Yells qui met en avant le fait que la Chine est le pays où l’on est le mieux payé en tant que développeur web. e position.





Sources : Pôle emploi



Et vous ?



Qu’en pensez-vous ?

La baisse de niveau en mathématiques et en sciences peut-elle expliquer les difficultés que les entreprises disent avoir à recruter ? Où se situe le lien selon vous ?

Partagez-vous l’avis selon lequel le traitement salarial est l’une des raisons pour lesquelles les entreprises éprouvent des difficultés ?

Quel autre facteur pourriez-vous mettre en avant ?



La question globale est: y a t'il une baisse du niveau scolaire?

Les plus concernés parmi nous serons les pères de famille. #Anecdote: lors de la réunion parents professeurs au collège de ma fille (en 6ème et bonne élève), je me suis fait pratiquement engueuler par la prof' de math car j'enseignais à ma fille des éléments de maths de classe supérieure. Ouais, c'est vrai que le calcul en croix, les calculs sur fractions et nombres relatifs ainsi que les ensembles; c'est 'achement compliqué ! Mais, ma fille le comprenait et surtout l'appliquait en classe, en particulier le calcul en croix, bien utile pas seulement pour "l'initiation à la proportionnalité" à son cours de maths ainsi qu'en sciences. Et oui, j'avais déjà vu cela qu'en j'étais en 6ème! La prof' m'explique que je ne dois pas me substituer à elle, je lui répondais que ma fille voulait en savoir plus et que c'était sa demande, et qu'en tant que père, si je peux lui donner ce qu'elle demande, je lui donne.

Pour moi, la baisse est bien réelle. Mais elle vient des programmes scolaires. Je suis convaincu que nos enfants ne sont pas plus crétins que nous à leurs âges. Ainsi, d'où vient cette volonté d'en faire toujours moins dans les programmes scolaires?

Et oui, faudra pas s'étonner d'avoir en suite des manques dans la vie professionnelle, en terme de connaissances comme en terme d'initiative.



@++ 7 1 BonjourLa question globale est: y a t'il une baisse du niveau scolaire?Les plus concernés parmi nous serons les pères de famille. #Anecdote: lors de la réunion parents professeurs au collège de ma fille (en 6ème et bonne élève), je me suis fait pratiquement engueuler par la prof' de math car j'enseignais à ma fille des éléments de maths de classe supérieure. Ouais, c'est vrai que le calcul en croix, les calculs sur fractions et nombres relatifs ainsi que les ensembles; c'est 'achement compliqué ! Mais, ma fille le comprenait et surtout l'appliquait en classe, en particulier le calcul en croix, bien utile pas seulement pour "l'initiation à la proportionnalité" à son cours de maths ainsi qu'en sciences. Et oui, j'avais déjà vu cela qu'en j'étais en 6ème! La prof' m'explique que je ne dois pas me substituer à elle, je lui répondais que ma fille voulait en savoir plus et que c'était sa demande, et qu'en tant que père, si je peux lui donner ce qu'elle demande, je lui donne.Pour moi, la baisse est bien réelle. Mais elle vient des programmes scolaires. Je suis convaincu que nos enfants ne sont pas plus crétins que nous à leurs âges. Ainsi, d'où vient cette volonté d'en faire toujours moins dans les programmes scolaires?Et oui, faudra pas s'étonner d'avoir en suite des manques dans la vie professionnelle, en terme de connaissances comme en terme d'initiative.@++ Membre averti https://www.developpez.com



Qu’en pensez-vous ?

Il y a des difficultés de recrutements, quelque soit le secteur.



La baisse de niveau en mathématiques et en sciences peut-elle expliquer les difficultés que les entreprises disent avoir à recruter ?

Où se situe le lien selon vous ?

C'est une baisse générale du niveau que nous pouvons constater chaque jour autour de nous, en entreprise, dans la presse, à la télévision, etc ... et pas seulement en Sciences mais aussi dans ce que l'on appelait autrefois les humanités.

Pour en revenir au recrutement, il y aussi une tendance très forte à l'instantanéité. Les entreprises recherchent le mouton à 5 pattes pour éviter d'avoir des frais de formation. E



Partagez-vous l’avis selon lequel le traitement salarial est l’une des raisons pour lesquelles les entreprises éprouvent des difficultés ?

Incontestablement. Quand vous recrutez des gens au smic, ou pas très au dessus, vous devez bien vous douter qu'ils vont partir dans quelques années. Surtout s'ils ont un peu d'expérience préalable, dans d'autres domaines.



Quel autre facteur pourriez-vous mettre en avant ?

La motivation par l'intérêt du travail par exemple. En France nous avons encore trop une organisation hiérarchique. C'est le chef qui décide de tout, et le salarié, voire le cadre moyen, lambda n'a qu'à obéir. Donner plus de responsabilité (et donc un peu plus de sous aussi à moyen terme) à un salarié ne peut que le motiver.



Le recrutement par le clonage. Trop souvent une entreprise recrute dans les mêmes "viviers" que les personnes déjà en place, et se privent ainsi de profils qui pourraient lui apporter beaucoup. Un profil atypique et/ou un profil qui a montré de grandes capacités de résiliences, pourraient être des atouts pour gérer les situations tendues … etc …



Autre facteur, la récompense de la fidélité par la promotion interne. Aujourd'hui dans une ESN celui ou celle qui reste trop longtemps (au delà de quelque années) est la plupart du temps mis au placard. On ne le fait plus monter, on ne l'augmente plus, et pire il/elle voit arriver des personnes externes pour remplir un nouveau poste que lui/elle même aurait pu remplir.

Alors quelle est la réaction ? Ben les démissions pour aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Et c'est normal !



Tant que les entreprises ne prendront pas plus en compte la richesse du capital humain qu'elles possèdent, ça continuera ainsi 4 0 Bonjour les gens,Il y a des difficultés de recrutements, quelque soit le secteur.C'est une baisse générale du niveau que nous pouvons constater chaque jour autour de nous, en entreprise, dans la presse, à la télévision, etc ... et pas seulement en Sciences mais aussi dans ce que l'on appelait autrefois les humanités.Pour en revenir au recrutement, il y aussi une tendance très forte à l'instantanéité. Les entreprises recherchent le mouton à 5 pattes pour éviter d'avoir des frais de formation. EIncontestablement. Quand vous recrutez des gens au smic, ou pas très au dessus, vous devez bien vous douter qu'ils vont partir dans quelques années. Surtout s'ils ont un peu d'expérience préalable, dans d'autres domaines.La motivation par l'intérêt du travail par exemple. En France nous avons encore trop une organisation hiérarchique. C'est le chef qui décide de tout, et le salarié, voire le cadre moyen, lambda n'a qu'à obéir. Donner plus de responsabilité (et donc un peu plus de sous aussi à moyen terme) à un salarié ne peut que le motiver.Le recrutement par le clonage. Trop souvent une entreprise recrute dans les mêmes "viviers" que les personnes déjà en place, et se privent ainsi de profils qui pourraient lui apporter beaucoup. Un profil atypique et/ou un profil qui a montré de grandes capacités de résiliences, pourraient être des atouts pour gérer les situations tendues … etc …Autre facteur, la récompense de la fidélité par la promotion interne. Aujourd'hui dans une ESN celui ou celle qui reste trop longtemps (au delà de quelque années) est la plupart du temps mis au placard. On ne le fait plus monter, on ne l'augmente plus, et pire il/elle voit arriver des personnes externes pour remplir un nouveau poste que lui/elle même aurait pu remplir.Alors quelle est la réaction ? Ben les démissions pour aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Et c'est normal !Tant que les entreprises ne prendront pas plus en compte la richesse du capital humain qu'elles possèdent, ça continuera ainsi Expert éminent sénior https://www.developpez.com



Faut que personne redouble, faut que tout le monde ai le BAC, faut que tout le monde puisse aller à la FAC, faut que tout le monde ai son diplôme…



Quand t'as compris ça, t'as plus besoin de bosser pour passer, et à part les bonnes poires, plus personne n'étudie réellement sérieusement. Donc à partir de là, c'est normal de se retrouver avec un niveau minable en sortie d'école. 2 0 C'est simple, parce que la vision de l'égalité pour certains, c'est le nivellement par le bas.Faut que personne redouble, faut que tout le monde ai le BAC, faut que tout le monde puisse aller à la FAC, faut que tout le monde ai son diplôme…Quand t'as compris ça, t'as plus besoin de bosser pour passer, et à part les bonnes poires, plus personne n'étudie réellement sérieusement. Donc à partir de là, c'est normal de se retrouver avec un niveau minable en sortie d'école. Rédacteur/Modérateur https://www.developpez.com



C'est surtout que les fonctions techniques restent sous valorisées par rapport aux postes axés sur le management (Chef de Projets, qui reste un objectif pour beaucoup d'informaticiens français) ou sur les aspects commerciaux et relations clients.



Pourtant, in fine, sans la technique, il n'y a rien à manager, ni rien à vendre.



La route reste encore longue en France pour que les mentalités évoluent et pour que l'expertise soit valorisée comme il se doit. 3 2 Non, rien à voir avec la baisse du niveau scolaire, ou à la marge. Qui a appris quoi que ce soit d'utile pour l'informatique à l'école (jusqu'au lycée tout du moins) ?C'est surtout que les fonctions techniques restent sous valorisées par rapport aux postes axés sur le management (Chef de Projets, qui reste un objectif pour beaucoup d'informaticiens) ou sur les aspects commerciaux et relations clients.Pourtant, in fine, sans la technique, il n'y a rien à manager, ni rien à vendre.La route reste encore longue en France pour que les mentalités évoluent et pour que l'expertise soit valorisée comme il se doit. Membre actif https://www.developpez.com

Sois un beau parleur, sais bien vendre les trucs que tu ne sais pas faire, fais toi apprécier de tes collègues et supérieurs en privilégiant les interactions sociales et paf !

Dans deux ans, t'es chef de projet et t'en a plus rien à taper si tu sais pas aligner deux lignes de code 1 0 De toutes façon, le niveau technique on s'en fiche !Sois un beau parleur, sais bien vendre les trucs que tu ne sais pas faire, fais toi apprécier de tes collègues et supérieurs en privilégiant les interactions sociales et paf !Dans deux ans, t'es chef de projet et t'en a plus rien à taper si tu sais pas aligner deux lignes de code Membre habitué https://www.developpez.com Envoyé par L33tige Envoyé par Si c'était du à une baisse du niveau ... 0 0 Non, notamment parce que l'enquête est internationale et que l'on parle ici de la baisse de niveau scolaire en France. Membre averti https://www.developpez.com Envoyé par egann538 Envoyé par Non, notamment parce que l'enquête est internationale et que l'on parle ici de la baisse de niveau scolaire en France. 0 0 Dans ce cas le recrutement sera forcément biaisé par le fait que les prétentions salariales soient moindres. Membre averti https://www.developpez.com Envoyé par egann538 Envoyé par Non, notamment parce que l'enquête est internationale et que l'on parle ici de la baisse de niveau scolaire en France. 0 0 L’enquête et internationale et on cite pole emploi en source, OK. Membre éprouvé https://www.developpez.com



Je vous invite à chercher sur le net, les quantités de témoignages de profs à ce sujet est terrifiant.



Cela dit, pour ce qui est de l'informatique je ne pense pas que ça ai un lien direct. Pour moi il y a 2 facteurs : le premier étant qu'on a vendu pendant pas mal d'années le fait que tout le monde pouvait être informaticien et que c'était un peu l'eldorado de l'emploi. Du coup on se retrouve avec des gens qui n'aiment pas spécialement ça et qui se heurtent au passage vers dev. intermédiaire voir senior car dans ce milieu en évolution constante si tu ne suis pas tu peux vite être à la traîne. On ne dit pas aux gens que tout le monde peut être architecte ou médecin ou je ne sais quoi, l'informatique c'est pareil. Le deuxième facteur c'est juste que les conditions de travail dans encore trop d'entreprises sont pourries, en lien direct avec le système de hiérarchie à la française. Dans beaucoup de boites on a encore ces milles feuilles de chefs et de responsables dont le but est de ne pas être responsable de quoi que ce soit et de donner des ordres. Et on ne paye toujours pas les techniciens correctement. 0 0 L'abaissement du niveau scolaire, dans tous les domaines, est une réalité. L'éducation nationale fonctionne avec des quotas et se fout de la réalité du terrain. Ainsi les passages en classe supérieure sont quasi automatiques même pour les mauvais élèves car on ne veut pas faire redoubler. Et si on propose le redoublement les parents viennent râler et obtiennent presque tout le temps gain de cause. Le bac est devenu une farce car on veut maintenir un taux de réussite donc on ajuste les sujets et/ou les consignes de notations.Je vous invite à chercher sur le net, les quantités de témoignages de profs à ce sujet est terrifiant.Cela dit, pour ce qui est de l'informatique je ne pense pas que ça ai un lien direct. Pour moi il y a 2 facteurs : le premier étant qu'on a vendu pendant pas mal d'années le fait que tout le monde pouvait être informaticien et que c'était un peu l'eldorado de l'emploi. Du coup on se retrouve avec des gens qui n'aiment pas spécialement ça et qui se heurtent au passage vers dev. intermédiaire voir senior car dans ce milieu en évolution constante si tu ne suis pas tu peux vite être à la traîne. On ne dit pas aux gens que tout le monde peut être architecte ou médecin ou je ne sais quoi, l'informatique c'est pareil. Le deuxième facteur c'est juste que les conditions de travail dans encore trop d'entreprises sont pourries, en lien direct avec le système de hiérarchie à la française. Dans beaucoup de boites on a encore ces milles feuilles de chefs et de responsables dont le but est de ne pas être responsable de quoi que ce soit et de donner des ordres. Et on ne paye toujours pas les techniciens correctement. Membre habitué https://www.developpez.com



Perso quand je suis passé de la primaire au collège. Mes notes avaient chuté. Car le process avait changé. Quand tu finis un contrôle de math en 15 min. Que ta feuille que tu fait pas 12 étapes pour un calcul mais 3 voir 0 et que tu fournit la bonne réponse. C'était 0. Même constat dans toutes les matières scientifique.



Je dis pas que les professeurs sont des quiches. En tout cas pas tous... Mais, l'éducation National ne cherche pas à donner à l'élève un épanouissement éducatif. Mais, une direction strict qui ne permet pas de se dévelloper au sein du système.



Une seul fois j'ai eu un prof de sciences qui m'a laissé en BEP faire à ma vitesse. Il faisait du cas par cas. Au final en BEP je pouvais voir des choses Universitaire proche du Master... On avait déjà fini le BEP en 1 trimestre... C'était que de l'entrainement ensuite. 0 0 Il faut aussi prendre en considération l'environnement qui a changé, la densité d'éléve, par classe, le niveau des écoles, les contraites donné par l'éducation National, le facteur d'augmentation dans les autres pays, etc...Perso quand je suis passé de la primaire au collège. Mes notes avaient chuté. Car le process avait changé. Quand tu finis un contrôle de math en 15 min. Que ta feuille que tu fait pas 12 étapes pour un calcul mais 3 voir 0 et que tu fournit la bonne réponse. C'était 0. Même constat dans toutes les matières scientifique.Je dis pas que les professeurs sont des quiches. En tout cas pas tous... Mais, l'éducation National ne cherche pas à donner à l'élève un épanouissement éducatif. Mais, une direction strict qui ne permet pas de se dévelloper au sein du système.Une seul fois j'ai eu un prof de sciences qui m'a laissé en BEP faire à ma vitesse. Il faisait du cas par cas. Au final en BEP je pouvais voir des choses Universitaire proche du Master... On avait déjà fini le BEP en 1 trimestre... C'était que de l'entrainement ensuite. Poster une réponse Signaler un problème

