Global Knowledge lance un nouveau calendrier de formations pour l'année 2020 : Découvrez les formations certifiantes pour développeurs et IT pro éligibles au financement CPF

Le monde de l'entreprise connait une évolution assez rapide qui fait que ce qui est la norme ou est considéré comme incontournable aujourd'hui peut facilement être obsolète demain. C'est surtout le cas dans le monde de l'IT où des technologies et outils de productivité naissent presque tous les jours. Pour rester compétitif et ne pas être exclu du marché de l'emploi à 40 ans à peine, il est donc très important de se former tout au long de sa vie professionnelle. Encore, faut-il trouver des formations pertinentes.



Global Knowledge, l'un des plus grands groupes de formation dans le monde (dédié IT et méthodes), propose plus de 3000 formations pour aider les organisations à travers le monde à développer les compétences de leurs collaborateurs et partager les meilleures pratiques. Précisons que le groupe travaille avec des partenaires technologiques comme AWS, Cisco, IBM, Microsoft et VMare qui l'ont choisi pour assurer des formations et certifications sur leurs technologies. C'est donc l'une des entreprises les plus recommandées pour se former aux technologies de ces sociétés.





Comme les années précédentes, Global Knowledge a organisé de nombreuses formations IT cette année et l'entreprise compte poursuivre sur cette même lancée l'année prochaine. En effet, Global Knowledge a lancé un nouveau calendrier de sessions de formations inter-entreprises de janvier à juin 2020. Sont prévues dans le calendrier des formations regroupées en thématiques métiers et business telles que la gestion des projets, la gouvernance du SI, la blockchain, les réseaux 5G, le Cloud & DevOps, les plateformes cloud, Docker, la cybersécurité, la Big Data, l'intelligence artificielle, le développement d'applications, etc.



Vous y trouverez plus de 200 certifications en informatique et management référencées à l'inventaire de la CNCP pour être éligibles au CPF :

environ 150 formations sur les solutions informatiques majeures des éditeurs et constructeurs IT tels que Cisco, IBM, Microsoft, Citrix, VMware...

des formations transverses pour développer vos compétences en management, référentiels (ITIL) et méthodologies (gestion de projets, Lean Six Sigma).

Pour chaque domaine, Global Knowledge a référencé pour vous la liste éligible CPF, avec des recommandations sur les formations associées et leur durée. Dès que vous aurez fait votre choix, vous devez contacter le groupe de formation pour vérifier leur éligibilité en fonction de votre statut et du code APE de votre entreprise, et connaître le code CPF à utiliser pour effectuer votre dossier.



